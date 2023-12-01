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جوارديولا يبدي إعجابه بتوتنهام.. وبوستيكوجولو يتعهد بالالتزام بفلسفته

12/1/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إعجابه الشديد بمدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، قبل لقاء الفريقين مساء غد الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم توتنهام مستويات مميزة هذا الموسم في موسمه الاول تحت لواء بوستيكوجلو، رغم أنه خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.
وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس: "حتى في المباريات التي لم يفوزوا بها مؤخرًا، أنا معجب بالأشياء الجيدة التي يقومون بها والفرص التي يخلقونها. العدوانية في كل المواقع. لقد جاء (المدرب أنجي بوستيكوجلو) إلى هنا والآن تتعرف بسهولة على فريقه".
وأضاف: "كل فريق يلعب وفقًا لرغبة المدير الفني، وما فعله في اليابان ومع سلتيك والآن. إنه يجعل كرة القدم مكانًا أفضل، أشخاص مثل أنجي. أنا أستمتع كثيرًا بأسلوبهم، ويمكن لجميع مشجعي توتنهام أن يعترفوا بأن التأثير كان سريعًا".
وعما إذا كانت إصابات توتنهام ستؤثر على أسلوب لعب الفريق الهجومي مساء الأحد، قال جوارديولا: "اسأله (بوستيكوجلو) عما إذا كانوا سيتغيرون عندما يلعبون ضدنا، بالتأكيد لا. لن يحدث".
وتابع: "التقيت به (بوستيكوجلو) في فترة ما قبل الموسم عندما كان يدرب يوكوهاما، وشاهدت بعض المقاطع وقلت.. رائع. هناك أشياء أحبها. لقد أخبرت اللاعبين أننا لسنا جاهزين لأننا في فترة الإعداد للموسم الجديد، لكننا سنواجه فريقًا جيدًا، يعتمد على البناء الهجومي، والضغط العالي. لقد فزنا، كل الاحترام ليوكوهاما ولكن كان لدينا لاعبون أفضل. منذ ذلك الحين أتابعه، كم كان أداء فريقه جيدًا في جلاسكو".
وأشاد جوارديولا بأداء لاعبه كايل ووكر هذا الموسم بقوله: "إنه الرجل نفسه، ليس كقائد. الآن يختاره اللاعبون. مسؤوليته أكبر، وإذا كانت هناك مشاكل في غرفة خلع الملابس عليه حلها. أنا سعيد حقا بالنسبة له".
وتحدث جوارديولا عن وضع الإصابات في فريقه بقوله: "جون ستونز أفضل بكثير، على وشك العودة. سيكون معنا، لا أعرف إذا كان سيلعب لكنه سيكون هناك، لقد عاد ماتيو (كوفاسيتش)، ويتدرب بشكل جيد. ماتيوس (نونيز) في الأيام الأخيرة من فترة التعافي".
في الجهة المقابلة، حذر بوستيكوجلو، منافسه مانشستر سيتي من أن توتنهام سيقدم مباراة قوية أمامه، ووعد بعدم التراجع عن فلسفته الهجومية في كرة القدم، لأنه يريد إظهار سبب كونهم "ناديًا كبيرًا".
وتحدث بوستيكوجلو في مؤتمره الصحفي قبل المباراةـ، وعلى الرغم من تعرضه للعديد من الإصابات لدرجة أنه يصعب عليه بناء تشكيلة قوية، يقول المدرب إنه لا يستطيع الانتظار حتى الموعد النهائي للاختبار.
وقال بوكيتينو: "إذا كان عليك أن تأخذ رهانًا، فماذا تعتقد أنني سأقول؟ لا أريد أن أكون متقلبًا بشأن هذا الأمر. وأنا أفهم السؤال. لكنني لا أفعل ما أفعله لأنني أحاول إثبات نقطة ما".
وأضاف: "إذا نظرت إلى الفرق الكبرى ستجد أن هناك علامة واحدة مشتركة بينهم، لديها جميعها خطة، وهم تستثمر في تلك الخطة، وتلتزم بها، ولا تخجل من ذلك عند مواجهة الصعوبات للمرة الأولى، سواء كان سيتي أو آرسنال أو ليفربول. لديها خطة وستلتزم بها".
وتابع: "مهما كان ما تؤمن به بشدة، فإنك كشخص، لا يتم اختبارك إلا في أصعب الأوقات. لا يتم اختبارك عندما تسير الأمور على ما يرام".
سيفتقد توتنهام إلى باب سار في الرحلة إلى مانشستر سيتي، ما يجعله اللاعب الحادي عشر المصاب. وأردف بوستيكوجلو: "بالنسبة لي، هذه هي الأوقات المهمة لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه".
وواصل: "إما أن تكون ناديًا يحاول الإطاحة بالأندية الكبيرة أو أن تكون ناديًا كبيرًا. أملي وطموحي هو أن أجعل هذا النادي كبيرًا، للقيام بذلك، عليك أن تكون ناجحًا، عليك أن تفوز بالأشياء. للفوز بالأشياء، يجب أن تكون لديك خطة ويجب عليك الالتزام بها وعليك أن تؤمن بها. لن أذهب إلى هناك لأظهر للناس أنني أتولى الأمر". -(وكالات)

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