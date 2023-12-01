فينان: رئاسة دي لاسال مسؤولية كبيرة ونتطلع إلى الإنجاز العربي

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

عمان - أكد رئيس نادي دي لاسال الجديد نصري فينان، على أن رئاسة النادي للدورة المقبلة (2024-2027) مسؤولية كبيرة، مقدرا إجماع إدارة النادي المؤقتة برئاسة د. ليث مبيضين، والهيئة العامة على توليه منصب الرئيس، وتقديم مجلس إدارة متناغم بالتزكية، يشير إلى مدى الإنسجام والتناغم وتأكيد روح العائلة.

ورد فينان، الداعم لفريق دي لاسال بطل دوري السيدات بالموسم الماضي، على استفسارات "الغد"، قائلا: "تربطني علاقة كبيرة بالكرة الطائرة، والمدير الفني فواز زهران الذي يدرب فريق شركة "فينان" للرجال والسيدات منذ أكثر من 14 سنة، وذلك مهد الطريق نحو رعايتي للفريق، وسرعان ما اندمجت أنا وعائلتي بالنادي إداريا وفنيا واللاعبات بناتي، وأصبحنا المشجعين على المدرجات، ما زادني إصرارا لمواصلة الدعم للموسم المقبل، والانصهار في هذه العائلة بتزكيتي رئيسا للنادي، في ظل عشق الطموح الذي يتصف فيه جميع أركان منظومته".

وأضاف: "نادي دي لاسال يعتبر من أندية السيدات الرائدة، وانطلقت من باب المسؤولية الاجتماعية نحو رعاية طموح الشابات الرياضي، ويملك النادي مجموعة مميزة من اللاعبات، اللواتي يشكلن عماد المنتخبات الوطنية، إلى جانب جهاز فني على كفاءة عالية، ومجلس إدارة متابع، ولعل كل ذلك جعل الفريق الأكثر فوزا بالألقاب المحلية، ورأينا اجتهاد اللاعبات نحو الظفر بالألقاب، وتوجن جهودهن بمواصلة احتكار لقب الدوري للمرة السادسة، وإن رضينا بوصافة كأس السوبر وكأس الأميرة آية".

وحول تمثيل فريق دي لاسال للطائرة الأردنية في دورة الألعاب النسوية في الإمارات خلال شباط (فبراير) المقبل، أجاب فينان: "كلنا ثقة بالجهاز الفني والإداري ولاعبات الفريق، بعكس صورة مشرفة عن مدى تطور الطائرة النسوية الأردنية، والمنافسة على المراكز الأولى، وسنوفر كل أشكال الدعم للفريق معنويا وماديا، باعتبار الفريق سفير الوطن في المنافسة العربية، وهناك جلسة مخصصة لدراسة حاجيات الفريق مع الجهاز الفني، وسنعمل بروح الفريق نحو إنجاز عربي، خصوصا وأن الفريق له سجل طويل في المشاركات العربية، وسبق وأن احتل مراكز متقدمة عربيا".

يذكر أن إدارة نادي دي لاسال كانت قد التقت فينان أول من أمس، وزكته رئيسا للنادي على ضوء مساهماته وما يملكه من خبرة إدارية، وأكدت أن قرارها جاء بإجماع الهيئة العامة، وهو ما رحب فيه رجل الأعمال، وسيتم الاتفاق على تزكية اعضاء مجلس الإدارة، قبيل موعد الانتخابات المقرر عند الساعة الخامسة، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة فندق "ألف ليلة وليلة".

دي لاسال وفينان يكرمان بطلات دوري "طائرة" السيدات





كرم نادي دي لاسال وشركة "فينان" – الراعي الرسمي لفريق السيدات لكرة الطائرة - بطلات الدوري للموسم 2023-2024، في حفل بسيط معبر، خلا من مظاهر الفرح تضامنا مع الأهل في غزة، وأجرى في مقر الشركة بحضور رجل الأعمال نصري فينان، ورئيس الإدارة المؤقتة د. ليث مبيضين، وعضوي مجلس الإدارة عبدالحكيم العصايرة وإياد أبو شما، والمدير الفني فواز زهران ومساعده خالد إسعيفان ولاعبات الفريق.

وهنأ فينان اللاعبات على الاحتفاظ بلقب الدوري، مشيدا بأدائهن والقيادة الفنية التي ساهمت في عودة الفريق من بعيد بعد فقدان لقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، مؤكدا تجديد رعايته للفريق للموسم المقبل، ومطالبا الفريق بالمزيد من العمل والاجتهاد لتحقيق المنافسات المحلية والبحث عن إنجاز خارجي في المشاركة العربية.

من جانبه، قال مبيضين: "نشكر جهود الشركة الداعمة على ما قدمته للفريق خلال الموسم الماضي، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنجاز".

واستذكر مبيضين اليوم الذي تم تكليفه فيه رئيسا للجنة من قبل وزارة الشباب، وقارنه بيوم انتهاء المهمة مع إجراء الانتخابات، مباركا لمنظومة الفريق ومطالبا إياها بمواصلة الأنجاز للطائرة النسوية.

على صعيد متصل، وضح المدرب زهران أن اللقب جاء نتيجة العمل بروح الفريق، مشيدا بدعم شركة "فينان" التي زادت وهج العائلة بدعمها واهتمامها وحضورها المباريات وتحفيزها اللاعبات، وشدد على أن الفريق يتطلع للمنافسة على جميع ألقاب الموسم النسوي المقبل وتزيينه بلقب منافسات الطائرة في دورة الألعاب النسوية بالإمارات.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد المدرب خالد اسعيفان على حرص اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن في التدريبات والمباريات، مشيرا أن اللقب جاء تتويجا لذلك الجهد الذي يوجه دائما صوب منصات التتويج، مثنيا على دعم شركة "فينان" وواعدا باسم منظومة الفريق بتقديم الأفضل خلال منافسات الموسم المقبل.

وثمنت قائد الفريق لاعبة المنتخب الوطني تالا فحماوي، بإسم زميلاتها اللاعبات، جهود الشركة الداعمة وإدارة النادي والجهاز الفني، ما تكلل بالاحتفاظ بالقب الدوري، مشيرة إلى حرص اللاعبات على تحقيق الانتصارات والإنجازات في مختلف المشاركات.

وانتهى الحفل بتوزيع المكافآت على الجهاز الفني واللاعبات، من قبل مدير الشركة الداعمة، إلى جانب مكافأة النادي من قبل رئيس اللجنة المؤقتة للنادي.