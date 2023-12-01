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منتخب السيدات يختبر قدراته الفنية بمواجهة أبو ظبي

12/1/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يختبر المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، قدراته الفنية والبدنية، وذلك عندما يستقبل نادي أبو ظبي الإماراتي اليوم عند الساعة الرابعة عصرا على ستاد“البترا” بمدينة الحسين للشباب، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة“فيفا”.
ويأمل منتخب السيدات الظهور بصورة قوية وتحقيق فوز معنوي له في التجمع الحالي، في ظل حضور جميع اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، علما بأن اللقاء يتجدد بين الطرفين على الملعب والتوقيت نفسه يوم الثلاثاء المقبل.
ولم يلعب المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية الأخيرة بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد إلغاء مباراتيه الوديتين أمام نظيره هونغ كونغ، والاكتفاء بمباريات ودية مع فرق محلية، إضافة إلى عدم خوضه أي مباريات أخرى بالتجمع السابق بمنتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، ما ساهم بتراجع المنتخب على سلم الترتيب العالمي بتصنيف الاتحاد الدولي الأخير للمركز 73 عالميا و13 آسيويا، وهبط للمركز الثاني على الصعيد العربي، خلف المنتخب المغربي صاحب المركز 58 عالميا بالوقت الحالي.
وتضم قائمة المنتخب للمباراة 26 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي وميساء جبارة.
وقد تعد المواجهة على الورق سهلة نظرا لفارق الخبرات بين الطرفين، إلا أن المنتخب يبحث عن الاحتكاك بمدارس مختلفة للحفاظ على حالته البدنية والفنية الجيدة تحضيرا للاستحقاقات الرسمية، وخوض أول لقاء للمدرب أبو هنطش منذ تسلمه المهمة لتطبيق أفكاره الفنية.
بدوره، يتطلع نادي أبو ظبي بقيادة المدربة سارة حسنين، للتحضير للمنافسات الرسمية في الإمارات، من خلال مواجهة قوية له مع المنتخب الوطني، حيث تعد المباراة بمثابة التحضير الأمثل للحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإماراتي الذي توج به في الموسم المنصرم.
ويضم الفريق الإماراتي في قائمته لمواجهة المنتخب الوطني 22 لاعبة، وهن روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج اسيريفي، طرفه الغافري، ناديا هلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فادية طيفور، ليديا كرامباه، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز.
وتأتي تدريبات ومباريات منتخب السيدات في المعسكر الحالي، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.

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