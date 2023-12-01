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منتخب التايكواندو يستهل اليوم مشواره في جائزة مانشستر

12/1/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - يسعى اليوم لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (المركز الرابع أولمبيا)، ‏زيد الحلواني (المركز الحادي عشر ‏أولمبيا)، ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، وصالح الشرباتي (المركز الرابع أولمبيا) في ‏منافسات وزن ‏تحت 80 كغم، إلى تحقيق إنجاز أردني في منافسات الجولة الأخيرة لسلسلة الجائزة ‏الكبرى“جائزة ‏مانشستر” (عيار 10 نجمات)، المؤهلة مباشرة إلى الألعاب ‏الأولمبية باريس 2024.‏
وتلعب غدا، جوليانا الصادق (الثانية أولمبيا)، في منافسات وزن تحت 67 كغم.‏
وتكتسب هذه المشاركة أهمية كبيرة للاعبي المنتخب ويشارك فيها أفضل 16 لاعبا في العالم من حيث التصنيف الأولمبي، كما أن ‏الفائز بالمركز الأول في البطولة سيضيف إلى رصيده 100 نقطة، قد تكون حاسمة في التأهل إلى أولمبياد باريس مباشرة عن طريق ‏التصنيف الأولمبي الذي يتيح لأول 6 لاعبين على التصنيف التأهل مباشرة.‏ وشارك لاعبو المنتخب الوطني في 3 بطولات ضمن سلسلة الجائزة الكبرى هي روما وباريس وتاي وان، وتعد مانشستر المحطة ‏الرابعة والأخيرة في سلسلة سباق الجائزة الكبرى.
وحققت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق المركز التاسع في الجولة الافتتاحية ‏في روما وجمعت 9.7 نقاط، وجاءت في المركز السابع عشر في الجولة الثانية في باريس وجمعت 6.35 نقاط، وحلت في المركز ‏الثالث في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمعت 21.60 نقطة.
وحقق لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى المركز الخامس في ‏الجولة الافتتاحية في روما وجمع 12.96 نقطة، وجاء في المركز الخامس في الجولة الثانية في باريس وجمع 12.6 نقطة، وحل في ‏المركز التاسع في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمع 9.7 نقاط.
وحقق لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني المركز السابع ‏عشر في الجولة الافتتاحية في روما وجمع 6.35 نقاط، وجاء في المركز الثالث في الجولة الثانية في باريس وجمع 21.60 نقطة، ‏وحل في المركز التاسع في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمع 9.7 نقاط.
وحقق لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي ‏المركز الأول في الجولة الافتتاحية في روما وجمع 60 نقطة، وجاء في المركز التاسع في الجولة الثانية في باريس وجمع 9.7 نقطة، وحل في المركز الخامس في الجولة الثالثة في مدينة تاي يوان وجمعت 12.96 نقطة.‏

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