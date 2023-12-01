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ركلات الترجيح تمنح شباب الأردن بطاقة العبور لنصف نهائي الكأس

12/1/2023 2:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - تأهل فريق شباب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بتجاوزه نظيره معان بفارق الركلات الترجيحية 3-0، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وسجل هدف معان المهاجم الجزائري وليد عثماني عند الدقيقة، بينما سجل البديل أيهم هشام هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع، ولعب معان منقوصا خلال آخر 20 دقيقة من زمن اللقاء الأصلي، بعد تلقي المدافع السنغالي محمد فال البطاقة الحمراء.
وتألق حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي في التصدي لجميع ركلات الترجيح، ليقود فريقه لبلوغ المربع الذهبي كأول الفرق وصولا لهذا الدور.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب ربع النهائي، والتي جمعت الحسين إربد وشباب العقبة على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وكان فريقا السلط والرمثا قد ضمنا التأهل لربع نهائي البطولة، فيما لم تقام حتى الآن مباراتا مغير السرحان والوحدات، وسحاب والفيصلي ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، بسبب مشاركة القطبين بالبطولات الآسيوية.
تشكيلة الفريقين
شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، عامر المجدوبة (أيهم هشام)، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه، ثائر الديرباني، أحمد صبرة، محمد طه، حمزة النعيم وأويس زيادات (خالد أبو رياش).
المدير الفني: محمود الحديد
معان: سيف أبو هزيم، حربي أحمد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة (إياد طمليه)، مهدي علامة، ضرار سعد الله، وليد عثماني (إبراهيم الرواد)، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات (أحمد الهبارنة).
المدير الفني: أمجد أبو طعيمة
الحكام: محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول محمود أبو ظاهر، المساعد الثاني عمرو عجاج ومحمود السوالمة حكما رابعا.
الإنذارات: كارلوس ألبيرتو، محمد أبو طه، محمد طه (شباب الأردن) ولعون المحارمة وحربي أحمد (معان)، وبطاقة حمراء لمحمد فال (معان).
سيناريو الهدفين
- مرر لاعب معان ضرار سعد الله كرة خلف دفاعات شباب الأردن استلمها وليد عثماني، وحولها بأناقة في الشباك بتسديدة متقنة (53).
- منح لاعب شباب الأردن خالد أبو رياش الكرة لزميله أيهم هشام، الذي سددها أرضية من اللمسة الأولى بقوها على يسار حارس مرمى معان (90+8).
فرص المباراة
- نفذ عثماني ركلة ثابتة من مسافة قريبة، تصدى لها باقتدار الحارس جعيدي (10).
- التقط أبو هزيم بصعوبة تسديدة أبو طه من ركلة ثابتة (30).
- حاول سعد الله مباغتة حارس شباب الأردن بتسديدة قوية من بعيد حولها بأطراف أصابعه لركنية (32).
- صوب الديرباني كرة قوية حاذت القائم الأيمن لمرمى معان (34).
- سدد عثماني كرة متقنة في الزاوية البعيدة، حولها جعيدي بحضور مميز لركنية (47).
- حاول سعد الله مباغتة حارس شباب الأردن بتسديدة ماكرة مرت بجانب المرمى (52).
- أهدر فيصل فرصة تعديل النتيجة من رأسية قوية (74).
- أنقذ أبو هزيم مرماه من تسديدة النعيم الزاحفة (80).
ركلات الترجيح
شباب الأردن: سجل للفريق كل من شوقي القزعة، خالد أبو رياش وفيصل أبو شنب.
معان: أهدر ركلات الفريق كل من عبد الملك مفتاحي وضرار سعد الله ومهدي علامة.

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