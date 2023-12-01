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دور فاعل للتوابل في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر

12/1/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- تتميز التوابل بخصائص غذائية عديدة، فهي منشطة للجسم والذهن، كما أنها تضفي نكهة مميزة على الطعام. وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتتمتع التوابل أيضا بخصائص تجميلية، مما يفسر استعمالها في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، ومن أكثرها فائدة في هذا المجال:
- الزنجبيل المنشط: تستعمل جذور الزنجبيل كدواء في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين، أما في المجال التجميلي، فقد استطاع هذا المكون أن يحجز لنفسه مكانة مرموقة في قائمة المواد التي تستعملها المختبرات التجميلية العالمية في تصنيع مستحضرات العناية بالبشرة نظرا لقدرته على تعزيز التبادلات بين الخلايا، إضافة إلى مد البشرة بالطاقة. تحتوي جذور الزنجبيل على 40 مكونا مختلفا من مضادات الأكسدة، مما يعزز مفعوله الواقي من الجذيرات الحرة وبالتالي من الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحتوي على مكونات مضادة للسموم تسهم في تخليص البشرة من شوائبها وجعلها أكثر نقاء.
- الكزبرة المنقية: من أقدم التوابل في العالم، فقد أتى التاريخ على ذكرها منذ 7000 عام متناولا خصائصها المنقية للبشرة والمساعدة على انقباض مسامها. تعد منطقة الشرق الأوسط مصدرها الأساسي، وتحتوي بذورها على 25 مكونا فعالا، منها اللينالول والجيرانيل أسيتات اللذان يندرجان ضمن قائمة أبرز مضادات الأكسدة، كما تحتوي على مكونات مقوية تساعد على العناية بالبشرة والشعر الفاقدين للحيوية.
- الزعفران المضاد للأكسدة: يحتاج المصنعون إلى 150 زهرة لإنتاج غرام واحد من التوابل، هذا ما يجعل استعمال الزعفران محدودا في المجال التجميلي رغم غناه بالفلافونويدات، والكاروتينويدات، ومضادات الأكسدة. وهو يتمتع أيضا بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، إضافة إلى مفعولها المعالج لحب الشباب والواقي من الشيخوخة المبكرة للجلد.
- الكركم مضاد للالتهابات: يعد الكركم المكون الأساسي في الطب الأيروفيدي التقليدي. يتميز هذا النوع من التوابل بمفعوله المضاد للالتهابات وبغناه بمادة التوميرون وهي مضاد أكسدة فعال جدا. يتمتع الكركم بقدرة على احتجاز الجذيرات الحرة والحد من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن الشيخوخة المبكرة للبشرة. وهو يساعد على التئام الندبات، إضافة إلى مفعوله الفوري في مجال تعزيز الإشراق، كما يدخل ضمن مكونات مستحضرات علاج حب الشباب والعناية بالبشرة الفاقدة للحيوية، وهو فعال في معالجة البقع الداكنة.
- الجنسنغ المجدد: تم اكتشاف جذور الجنسنغ في منشوريا منذ حوالي 3500 عام، وهي إحدى الركائز الأساسية في الطب الصيني التقليدي نظرا لغناها بالفيتامينات من فئة B وC، إضافة إلى العناصر المغذية الدقيقة. يساعد الجنسنغ على تنشيط خلايا البشرة، كما يعيد التوازن إليها ويحد من التهاباتها، إضافة إلى تأثيره المضاد للتجاعيد والمنشط، خاصة في منطقة محيط العينين التي تعد حساسة جدا.
- الكمون الأسود المقوي: يعرف هذا النوع من التوابل أيضا باسم "حبة البركة"، وهو عند عصر حبوبه ينتج زيتا غنيا بمكونات مفيدة مثل فيتامين E، ومضادات اللأكسدة، والكاروتينويدات. يتمتع الكمون الأسود بمفعول مضاد للالتهابات ومهدئ للبشرة الحساسة، كما أنه يعالج الحكة ويعزز ليونة ونعومة البشرة، إضافة إلى مساعدته على تجديد الخلايا. تتميز بذوره بغناها بالبوليفينولات والتيموكينون، وهي مضادات أكسدة قوية جدا، وخاصة بهذا النوع من التوابل التي تكسبه مفعوله المقوي للشعر والأظافر.-(العربية نت)

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