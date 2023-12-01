مادبا.. اختتام دورة تدريبية حول التوعية البيئية للأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
مادبا - اختتمت في ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية البيئية للأطفال التي نظمها ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، بالتعاون مع مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات ومديرية ثقافة مادبا، وبدعم من وزارة الثقافة.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية الاعتناء بها. وتضمنت الدورة العديد من المواضيع المتعلقة بالمفاهيم الأساسية للبيئة، مثل التنوع البيولوجي والتلوث والاستدامة واستخدام أمثلة واضحة وملهمة لشرح هذه المفاهيم، العمل الجماعي من خلال تشجيع الأطفال على العمل الجماعي في مشاريع بيئية، مثل تنظيف الحدائق وتنظيم حملات لزراعة الأشجار في المناطق المحلية في محافظة مادبا وقراءة قصص تتعلق بالبيئة، واستمرت الدورة ثلاثة أيام، بمشاركة 15 طفلا من محافظة مادبا.
وأشارت الدكتورة هبا حدادين رئيسة ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، إلى أهمية الدور الذي يقع على عاتق الجمعيات البيئية في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة، مبينة أن الإنجازات التي حققتها الجمعية يشار لها بالبنان من خلال تنفيذ المبادرات والحملات في محافظة مادبا.
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