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مادبا.. اختتام دورة تدريبية حول التوعية البيئية للأطفال

12/1/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا - اختتمت في ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية البيئية للأطفال التي نظمها ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، بالتعاون مع مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات ومديرية ثقافة مادبا، وبدعم من وزارة الثقافة.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية الاعتناء بها. وتضمنت الدورة العديد من المواضيع المتعلقة بالمفاهيم الأساسية للبيئة، مثل التنوع البيولوجي والتلوث والاستدامة واستخدام أمثلة واضحة وملهمة لشرح هذه المفاهيم، العمل الجماعي من خلال تشجيع الأطفال على العمل الجماعي في مشاريع بيئية، مثل تنظيف الحدائق وتنظيم حملات لزراعة الأشجار في المناطق المحلية في محافظة مادبا وقراءة قصص تتعلق بالبيئة، واستمرت الدورة ثلاثة أيام، بمشاركة 15 طفلا من محافظة مادبا.
وأشارت الدكتورة هبا حدادين رئيسة ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، إلى أهمية الدور الذي يقع على عاتق الجمعيات البيئية في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة، مبينة أن الإنجازات التي حققتها الجمعية يشار لها بالبنان من خلال تنفيذ المبادرات والحملات في محافظة مادبا.

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