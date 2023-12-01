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لن تخرج الروح من غزة إلا إلى الجنة.. هكذا الوطن في عيون الغزيين

12/1/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان - مشاهد علقت في الذاكرة مع إصرار المئات ممن كانوا عالقين على معبر رفح على العودة، وما إن فتح المعبر منذ اليوم الأول للهدنة، حتى سارع الغزيون للعودة إلى وطنهم رغم ما فيه من دمار وحرب سعيرها تجاوز الحدود.
هؤلاء العائدون، كان لديهم فرصة البقاء خارج القطاع، بيد أن تعلقهم وإصرارهم على العودة للجذور والوطن والبيت، الذي لم يعد قائماً ربما، ما هو إلا دلالة على التعلق الأزلي بالوطن، ورفض أي مقترح للتهجير، بل إن ما أثار دهشة العالم هو "العودة للمنزل والجلوس على ركامه وتحت جدرانه المائلة".
"ما رح نطلع من وطنا إلا إلى الجنة..، ثابتين في بيوتنا ولو فجروها مرات ومرات من وطنا مش خارجين..، لن نعيد النكبة ولا النكسة ولو متنا على دمار بيوتنا..، إحنا مثل الجبال راسخين في وطنا وما نخرج منها للأبد". هذه بعض العبارات التي كررها سكان غزة، الذين يرفضون وبكل حزم فكرة التهجير والابتعاد عن الوطن، في الوقت الذي تعد نسبة كبيرة منهم في الأصل مهجرين من مدنهم وقراهم في فلسطين واستقروا في غزة، وهذا ما يدفعهم إلى رفض فكرة الهجرة مجدداً.
ومن الصور التي رسخت لدى العالم أن "أهل غزة" متمسكون بوطنهم ولا يوجد مكان لمصطلح التهجير مرة أخرى في حياتهم، إنما "رفع علامة النصر دائما"، مشددين على أن بقاءهم في وطنهم رغم كل البيانات والخطابات والدعوات العدائية التي تطالب بالتهجير تحوم من حولهم، إلا أن ذلك لا يعني لهم شيئاً بل يزيدهم ثباتاً في وطنهم.
عدد من المواطنين في غزة عادوا منذ اليوم الأول للهدنة، محاولين استصلاح أراضيهم الزراعية، وآخرون بحثوا عن أغنامهم يرعون فيها في بضع بقاع من الأراضي الصالحة للبقاء، وكأنهم يقولون للعدو الذي يتربص بهم من بعيد "نحن باقون إلى يوم الدين، نزرع ونجني ثمار التمسك بالوطن ونشتم رائحة الميرمية على حدود القطاع".
"راح نبني واحد أحلى وأكبر من بيتنا يا ماما"، تلك كلمات تواسي فيها إحدى الأمهات الغزيات طفلتها التي كانت تبكي على أطلال بيتهم في أحد الأبراج السكنية التي تعرضت للهدم عن بكرة أبيها، الأم تؤكد لابنتها أنهم سيبقون في وطنهم ولن يتركوه ولن يبحثوا عن بقعة أخرى في العالم للاستقرار، بل التأكيد على إعادة بناء بيتهم في المكان ذاته مرة أخرى، والبقاء في الوطن إلى الأزل.
وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها الاحتلال للنازحين من الشمال للجنوب من العودة إلى مساكنهم خلال الهدنة، إلا أن المئات حاولوا خرق هذا التنبيه والعودة إلى بيوتهم مرة أخرى، رغم أنها تعرضت للهدم بشكل كامل، كونها كانت منطقة اشتباك بين الاحتلال والمقاومة خلال فترة الحرب البرية، عدا عن القصف المدفعي المستمر.
هذا الإصرار على العودة إلى أكثر مناطق القتال في غزة، وتعرض البعض لإطلاق النار، دلالة على التشبث بالوطن، فهو ليس فقط بيتا وجدرانا وحديقة صغيرة، بل أرواح تعلقت بالمكان وتجذرت في أعماق غزة سواء أكانوا من سكانها أو النازحين إليها سابقاً، لذلك الوطن في نظرهم هو الروح.
سكان غزة الذين يتراوح عددهم مليوني مواطن، يؤكدون ثباتهم في وطنهم، "لو قتلوا منا الآلاف نحن ثابتون في بيوتنا، سوف نزيل الركام بأيدينا ونعيد بناءها في المكان ذاته"، يقول أحد الغزبين الذي جلس مع أبنائه تحت ركام بيته وثبات بعض جدرانه، يشغلون النار للدفء والطبخ ويتحدثون عن القادم الأجمل في غزة.
الوطن هو مكون اجتماعي روحاني، يفيض بالمشاعر وحالة لا يمكن فصلها عن حياة الإنسان، لذا يرى اختصاصي علم الاجتماع حسين خزاعي، أن أهالي غزة الذين يفتخرون بوطنهم وتاريخهم وتراثهم، أثبتوا صلابتهم وقوتهم.
وغزة، عبر التاريخ، عمرها ما يقارب 5 آلاف سنة، وهي مدينة ساحلية، وأهل الساحل معروف عنهم أنهم شعوب "طيبة وودودة ومشهود لهم بالشجاعة والمروءة كذلك".
لذا، يؤكد خزاعي أن مكانة الأرض لها علاقة قوية جداً بين الإنسان ووطنه، وأهل غزة نفسهم شاهدوا ما حدث لغيرهم ممن تركوا وطنهم، وهاجروا قسراً، في السابق، وعانوا الكثير من الأوجاع النفسية والمعنوية خلال هجرتهم، وهذا قد يكون سبباً في ثباتهم وإصرارهم على البقاء مهما طال بلادهم من آثار حرب مدمرة.
ووفق خزاعي، أهل غزة صامدون ويرفضون ترك بلادهم، وهذا خلق في نفوسهم على مدار سنوات طويلة ثقافة المقاومة والتحدي، واضطروا في السابق إلى ترك مدنهم وقراهم، ولن يكرروا هذه التجربة القاسية مهما كانت الظروف.
و"فلسطين بلادهم المحتلة"، وغزة لم يفرطوا في تاريخها ومكانتها، وتحوي الكثير من الأماكن العظيمة ولم يتركوها لأجل عدو، وبحسب خزاعي "الإنسان ربما يهاجر لسبب محدد ولديه الحرية في العودة إلى وطنه متى شاء، ولكن أن يُهجر بشكل مطلق، لن نجد إنسانا يقبل بذلك مهما كان حاله".

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