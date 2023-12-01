حشود في وسط البلد: يا مقاوم يا حبيب اضرب دمر تل أبيب (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هبة العيساوي
انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة ضخمة نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.
واعتبروا أن العدوان الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.
وطالبوا بفتح الحدود مع فلسطين المحتلة، من أجل نصرة المقاومين، ودعم صمودهم.
ورددوا هتافات عديدة منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بروح بالدم نفديك يا غزة"، "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية".
وحملوا لافتات كتب عليها: "إسقاط وادي عربة واجب مقدس"، "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، "الشعب الأردني مع المقاومة"، لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية".
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