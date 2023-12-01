حشود في وسط البلد: يا مقاوم يا حبيب اضرب دمر تل أبيب (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) هبة العيساوي

انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة ضخمة نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.



واعتبروا أن العدوان الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.



ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.











وطالبوا بفتح الحدود مع فلسطين المحتلة، من أجل نصرة المقاومين، ودعم صمودهم.



ورددوا هتافات عديدة منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بروح بالدم نفديك يا غزة"، "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية".



وحملوا لافتات كتب عليها: "إسقاط وادي عربة واجب مقدس"، "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، "الشعب الأردني مع المقاومة"، لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية".



