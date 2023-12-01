الملك يبحث مع الرئيس البلغاري الأوضاع المتدهورة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الجمعة، الأوضاع المتدهورة في غزة، وسبل وقف الحرب الدائرة هناك.
وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، ضرورة الضغط باتجاه وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع.
ولفت جلالة الملك إلى أن الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة يتطلب من العالم أجمع التحرك لمضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى القطاع وبشكل مستدام.
وثمن الرئيس البلغاري الدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك، في السعي نحو تحقيق السلام بالمنطقة.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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