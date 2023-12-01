المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى قصف الاحتلال

استقبلت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، صباح اليوم الجمعة، حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلهم من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقامت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بتقديم الإسعافات الأولية الطارئة، وإجراء عمليات جراحية كبرى، وإدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة. كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات لأطفال خُدج بعد استئناف الجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية على قطاع غزة.

وجاء إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية من كل التخصصات، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في هذه الأوقات العصيبة.

























