عميد الأسرى.. تعرفوا على أقدم أسير من قطاع غزة

ضياء الآغا أسير فلسطيني، يلقب بعميد أسرى قطاع غزة وأقدمهم، واجه الاعتقال في سن مبكرة لم تتجاوز الـ17 بتهمة الانتماء لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وقتل بمعول زراعي ضابطا في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، فقد خلال سنين أسره والده وشقيقته وحُرم من وداعهما.



ويعتبر الأسير ضياء الآغا واحدا من بين 18 أسيرا مر على اعتقالهم 30 عاما وأكثر داخل السجون الإسرائيلية، وبين 25 أسيرا تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو.

وكان من المفترض إطلاق سراحه أواخر مارس/آذار 2014 ضمن الدفعة الرابعة بعدما تم الإفراج عن 3 دفعات، في إطار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، إلا أن حكومة الاحتلال تنصّلت من تعهداتها ولم تلتزم بتطبيق ما اتُفق عليه، وبقي الآغا أسيرا لديها.

المولد والنشأة

ولد ضياء زكريا شاكر الآغا -ويلقب بين زملائه بـ"أبو الأسرى"- يوم 19 أبريل/نيسان 1975 بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة تبعد عن القدس مسافة 100 كيلومتر، تحدها من الجنوب مدينة رفح ومن الشمال دير البلح، وتعتبر واحدة من أكثر المدن الفلسطينية كثافة بالسكان.

ونشأ ضياء في كنف عائلة كبيرة وعريقة، فوالده الراحل الحاج زكريا شاكر الآغا ووالدته الحاجة نجاة إسماعيل، وانخرط في النضال وهو لا يزال شابا يافعا، لم يتجاوز عمره 13 سنة، وبدأت تظهر أولى تحركاته في أثناء فترة دراسته الثانوية إثر التحاقه بالعمل العسكري ضمن قوات العاصفة التابعة لحركة فتح عندما أكمل 16 ربيعا.



التكوين العلمي والأكاديمي

حينما اعتقل الآغا لم يكن قد أنهى دراسته الجامعية بعد، مما اضطره إلى استكمالها داخل أقبية السجون الإسرائيلية، ليتخرّج في "جامعة القدس المفتوحة" في تخصص التاريخ، وخلال أسره حصل على شهادة الثانوية العامة وأعادها 3 مرات.

عملية "غوش قطيف"

في سن الـ17 نفَّذ "أبو الأسرى" ضياء الآغا عملية فدائية ضد مجمع مستوطنات "غوش قطيف"، إحدى المستوطنات التي كانت مقامة على أراضي قطاع غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي منها عام 2005، مما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي في وحدة "سيرت متكال"، وهي وحدة النخبة في جيش الاحتلال، ويُدعى ميتسا بن حاييم والذي كان أحد المخططين والمنفذين لعملية اغتيال 3 من أبرز القادة الفلسطينيين في بيروت عام 1973.

وتسببت هذه الضربة في حالة استنزاف للاحتلال الذي كثف من جهوده في مطاردة ضياء الآغا، قبل أن يتمكن من اعتقاله في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 1992، وبعد مرور عامين على توقيفه، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمها بسجنه مدى الحياة.

وبهذا الحكم، بقي ضياء محبوسا داخل زنازين الاحتلال، حتى صار يعتبر واحدا من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة الذين يحظون باحترام وتقدير الجميع على اختلاف انتماءاتهم.



وعام 2022، نشرت عائلة الآغا -عبر حسابها على فيسبوك- تدوينة بحلول الذكرى السنوية لاعتقال ابنها، وكتبت بكل فخر وشجاعة:

"باستخدام معول زراعي.. في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 1992، نفّذ صبي في الـ17 من عمره عملية في مجمع مستوطنات -غوش قطيف- أثارت ذهول ضباط جيش الاحتلال وهيئة أركانه، ويطوي اليوم عامه الـ30 على التوالي في زنازين الاحتلال بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة".

ويذكر أنه في العاشر من أبريل/نيسان 1973 قبل سنتين من ولادة ضياء الآغا، أطلقت إسرائيل عملية سمتها "عملية فردان أو العملية هيبي أو عملية ينبوع الشباب"، وهي عملية عسكرية قامت بها وحدة إسرائيلية خاصة ضد أهداف وشخصيات فلسطينية في قلب بيروت، وتمكنت بموجبها من اغتيال 3 من أبرز قادة حركة فتح، وهم كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، إضافة إلى تفجير مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

خيط أمل تبخر

بعد اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، والذي يقضي ضمن بنوده بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل على شكل دفعات، كان من المقرر أن ينال ضياء الآغا حريته عام 2014، ضمن الدفعة الرابعة التي شملت 26 أسيرا.

وعلى إثر ذلك، سارعت أم ضياء وأهلها إلى تزيين جنبات البيت والحي بأكمله وأعدوا استقبالا كبيرا لبطلهم، لكن سرعان ما تبخرت فرحتهم بعدما أخلفت سلطات الاحتلال وعدها وعمدت إلى عرقلة عملية الإفراج عن هذه الدفعة الأخيرة، ضاربة بعرض الحائط هذا الاتفاق.