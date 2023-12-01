أكثر من 100 إثر استئناف الاحتلال لمجازره في غزة فور انتهاء الهدنة

أكثر من 100 إثر استئناف الاحتلال لمجازره في غزة فور انتهاء الهدنة
التاريخ
12/1/2023 2:27:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال فور انتهاء الهدنة وحتى مساء اليوم إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى.
وانتهت عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.
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