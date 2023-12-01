أكثر من 100 إثر استئناف الاحتلال لمجازره في غزة فور انتهاء الهدنة

قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.



وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال فور انتهاء الهدنة وحتى مساء اليوم إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى.



وانتهت عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.

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