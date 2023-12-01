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القسام والسرايا تردان على العدوان الإسرائيلي

12/1/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي- قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي كانت متمركزة في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.

في المقابل، رصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ، فيما أكد مراسل الجزيرة اندلاع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة من غزة.

ةقالت مصادر إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

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