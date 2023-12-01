القسام والسرايا تردان على العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي- قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي كانت متمركزة في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.
في المقابل، رصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ، فيما أكد مراسل الجزيرة اندلاع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة من غزة.
ةقالت مصادر إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
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