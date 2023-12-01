-->

Saturday, 02 December 2023 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستمر باستهداف شهود الحقيقة في غزة

12/1/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 71 صحفياً، بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية.

MENAFN01122023000072011014ID1107523304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث