حماس: الاحتلال رفض 3 مقترحات بشأن التبادل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لقناة الجزيرة:
الاحتلال كان يعد العدة لاستئناف جرائمه ضد غزة
أفرجنا عن 85 امرأة وطفلا خلال مدة الهدنة المؤقتة
قلنا للوسطاء إننا منفتحون على تبادل المحتجزين من المدنيين وصولا إلى وقف إطلاق النار
كنا جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفضها
الاحتلال رفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل كبار السن المحتجزين
الاحتلال سلم الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات
ليس لدي عدد محدد بشأن المحتجزين ولا بد أن تتوفر ظروف طبيعية للوصول إلى عددهم
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