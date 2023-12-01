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حماس: الاحتلال رفض 3 مقترحات بشأن التبادل

12/1/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لقناة الجزيرة:
الاحتلال كان يعد العدة لاستئناف جرائمه ضد غزة
أفرجنا عن 85 امرأة وطفلا خلال مدة الهدنة المؤقتة
قلنا للوسطاء إننا منفتحون على تبادل المحتجزين من المدنيين وصولا إلى وقف إطلاق النار
كنا جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفضها
الاحتلال رفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل كبار السن المحتجزين
الاحتلال سلم الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات
ليس لدي عدد محدد بشأن المحتجزين ولا بد أن تتوفر ظروف طبيعية للوصول إلى عددهم

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