شويغو: الجيش الأوكراني خسر 125 ألف جندي منذ بدء هجومه المضاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية شملت نحو 125 ألف جندي و16 ألف قطعة من السلاح منذ انطلاق ما يسمى بـ "هجومها المضاد" في يونيو الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شويغو خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية عقد اليوم الجمعة.
وقال شويغو إن "التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل وأدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "خلال الأشهر الستة لما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".
وأشار شويغو على أن الوحدات الروسية توجه ضربات نارية "فعالة وقوية" للقوات الأوكرانية، مما يؤدي إلى انخفاض قدراتها القتالية بشكل كبير، بينما تصرف العسكريون الروس "بكفاءة وحزم"، ويستولون على مواقع أكثر ملائمة، ويوسعون مناطق السيطرة في جميع المحاور.
وذكر شويغو أنه تجري أعمال لتجهيز 7 ميادين تدريب في منطقة العملية العسكرية الخاص، موضحا أن اثنين منها قد اكتمل بناؤهما. (وكالات)
MENAFN01122023000072011014ID1107523302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.