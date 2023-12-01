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شويغو: الجيش الأوكراني خسر 125 ألف جندي منذ بدء هجومه المضاد

12/1/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية شملت نحو 125 ألف جندي و16 ألف قطعة من السلاح منذ انطلاق ما يسمى بـ "هجومها المضاد" في يونيو الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شويغو خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية عقد اليوم الجمعة.
وقال شويغو إن "التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل وأدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "خلال الأشهر الستة لما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".
وأشار شويغو على أن الوحدات الروسية توجه ضربات نارية "فعالة وقوية" للقوات الأوكرانية، مما يؤدي إلى انخفاض قدراتها القتالية بشكل كبير، بينما تصرف العسكريون الروس "بكفاءة وحزم"، ويستولون على مواقع أكثر ملائمة، ويوسعون مناطق السيطرة في جميع المحاور.
وذكر شويغو أنه تجري أعمال لتجهيز 7 ميادين تدريب في منطقة العملية العسكرية الخاص، موضحا أن اثنين منها قد اكتمل بناؤهما. (وكالات)

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