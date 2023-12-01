أميركا: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي“نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة”.
وأضاف“لم تقدّم حماس حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن من شأنها أن تسمح بتمديد الهدنة”.
وأكد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن“ما زال يسعى جاهدا” لتحرير الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة واستؤنفت الأعمال العسكرية وفق مصادر إعلامية عالمية .-(وكالات)
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