حصيلة جديدة للشهداء بين النساء والأطفال منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ان حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وبين ان 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف.
وأضاف ان عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500.
وأكد ان آلاف من جثامين الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض، ولم نتمكن من انتشالهم.
وأشار المكتب الإعلامي ان المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.-(وكالات)
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