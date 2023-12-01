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حصيلة جديدة للشهداء بين النساء والأطفال منذ بدء الحرب على غزة

12/1/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ان حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وبين ان 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف.
وأضاف ان عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500.
وأكد ان آلاف من جثامين الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض، ولم نتمكن من انتشالهم.
وأشار المكتب الإعلامي ان المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.-(وكالات)


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