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اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب

12/1/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة، بأنه مرعب للغاية.
وأوقع القصف الذي بدأ إثر انتهاء الهدنة مئات الشهداء والأطفال، كثير منهم نساء وأطفال.

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