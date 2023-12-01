اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب

اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب
التاريخ
12/1/2023 2:27:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة، بأنه مرعب للغاية.
وأوقع القصف الذي بدأ إثر انتهاء الهدنة مئات الشهداء والأطفال، كثير منهم نساء وأطفال.
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