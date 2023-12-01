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استخدام تهمة معاداة السامية كسلاح

12/1/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/6/13

فيما يلي، يناقش جيوفاني فاسينا وأليس غارسيا، في مقابلة معهما، الطريقة التي يُعاقب بها تعريف مثير للجدل دعم حقوق الفلسطينيين.
جيوفاني فاسينا هو مدير المركز الأوروبي للدعم القانوني، وهو المنظمة الوحيدة في أوروبا والمملكة المتحدة التي تقدم الدعم القانوني للأفراد والمجموعات المعاقبين بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، وهو خبير في القانون الدولي وعمل لسنوات عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع التطوير. وأليس غارسيا مسؤولة الاتصالات واستراتيجيات وحملات المناصرة في المركز، وتعمل في مجال المناصرة في قضايا متعلقة بإسرائيل وفلسطين منذ العام 2015.
أجرت نشرة "ديوان" التابعة لمركز مالكوم-كير كانيرغي الشرق الأوسط مقابلة معهما في أواخر أيار (مايو)، بينما كان المركز يتحضر لنشر تقرير للرد على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (أو محرقة اليهود) لمفهوم معاداة السامية. أجرى المقابلة مايكل يونغ، وكانت كما يلي:
مايكل يونغ: يمكننا الاتفاق على أن معاداة السامية هي آفة، ولكن ما الذي تعارضانه بالتحديد أنتما وزملاؤكما في تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" لمعاداة السامية؟ وماذا كان هدفه من هذا التعريف؟
جيوفاني فاسينا وأليس غارسيا: أجل، إن معاداة السامية آفة، ولا بد من مواجهتها، لكن بالوسائل والأدوات المناسبة. الأكيد أن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية لا يقدم أي وسيلة مماثلة، كما أكد مئات الأكاديميين، من بينهم باحثون يهود متخصصون في أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية وتاريخ اليهود والمجالات المتعلقة بها، فضلا عن المئات من منظمات المجتمع المدني، منها منظمات حقوق الإنسان، على غرار "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش". وعلاوة على ذلك، تُظهر أبحاثنا أن التعريف يهدف إلى حد كبير إلى قمع المدافعين عن حقوق الفلسطينيين بهدف إسكات الانتقادات الموجهة للسياسات والممارسات الإسرائيلية.
أولا، لم يُحضر التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست هذا التعريف، على الرغم من أن اسمه مرتبط به. جاء التعريف نتيجة جهود متضافرة بذلها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين أفراد ومنظمات متحالفون مع الحكومة الإسرائيلية، من أجل إعادة تعريف مفهوم معاداة السامية بطريقة تُبعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان وأعمال القمع العنيفة ضد الفلسطينيين وتُسكتها. وباتت إعادة تشكيل مفهوم معاداة السامية استنادا إلى الانتقادات الموجهة لإسرائيل تُعرف بمصطلح "معاداة السامية الجديدة"، الذي وثقه أنتوني ليرمان في كتابه الصادر في العام 2002 ويحمل عنوان "ماذا حصل لمعاداة السامية؟ إعادة تعريف وخرافة 'الجماعية اليهودية'" Whatever Happened to Antisemitism? Redefinition and the Myth of the 'Collective Jew'. يشار إلى أن ليرمان تولى سابقا رئاسة معهد الشؤون اليهودية المرتبط بالمؤتمر اليهودي العالمي.
وتحقق هذا في أوائل القرن الحادي والعشرين حين أعد ونشر "المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب" (EUMC) ما أسماه "التعريف العملي لمعاداة السامية"، متضمنا "أمثلة معاصرة لمعاداة السامية"، بعضها مرتبط بإسرائيل. ولكن بعد الانتقادات التي طالت هذا التعريف بسبب خلطه بين انتقاد إسرائيل ومفهوم معاداة السامية، تخلت "وكالة الحقوق الأساسية"، وهي الهيئة التي خلفت المركز الأوروبي، عن التعريف وأزالته عن موقعها الإلكتروني في العام 2013. لكن المدافعين عنه، بمن فيهم أفراد مرتبطون باللجنة اليهودية الأميركية ومركز سايمون فيزنتال والمؤتمر اليهودي الأوروبي ومرصد المنظمات غير الحكومية ومرصد الأمم المتحدة، مارسوا ضغوطا على منظمات أوروبية أخرى لاعتماد هذا التعريف، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وعلى الأثر، تواصلوا مع التحالف، الذي تبنى جملتَين من تعريف المركز الأوروبي في 26 أيار (مايو) 2016، وهما أن معاداة السامية هي "تصور معين لليهود، يمكن التعبير عنه على أنه كراهية تجاه اليهود. ويتجلى ذلك عبر ممارسات لفظية ومادية موجهة ضد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، ومؤسسات المجتمع اليهودي ومرافقه الدينية". وليس هذا التعريف وحده ما نعارضه. فقد أُلحق به "11 مثالا معاصرا لمعاداة السامية"، سبعة منها تتعلق بإسرائيل. على سبيل المثال، يشير المثال رقم 7 إلى "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، مثلا من خلال الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري". وينص المثال رقم 10 على "إجراء مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة والسياسة النازية".
وكما كنا نلاحظ، يتم استخدام هذه الأمثلة في الممارسة العملية، وتفسيرها على نطاق واسع للخلط بين انتقاد إسرائيل والتحيز ضد اليهود. فالمثال رقم 7 يُستخدم مثلا بصورة مستمرة لقمع أي تأكيدات بأن الحكومة الإسرائيلية ترتكب جريمة فصل عنصري ضد الفلسطينيين، ما يستند إلى نتائج واقعية ووثائق صادرة عن خبراء ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
"التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" هو منظمة دولية حكومية أسسها في العام 1998 رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون "لتعزيز وتشجيع وترويج التعليم حول الهولوكوست، والأبحاث بشأنه وسبل إحياء ذكراه". يعمل التحالف، في إطار مهامه، بالطبع، على الترويج لمكافحة معاداة السامية، ومنذ اعتماده ما يسمى "التعريف العملي لمعاداة السامية"، عمد إلى نشره في جميع أنحاء العالم. لكن ما يثير إشكالية أكبر يتمثل في كيفية استخدام الحكومة الإسرائيلية والمجموعات المتحالفة معها ومنظمات المناصرة لهذا التعريف والأمثلة المُلحقة به من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، وبالتالي تحصينها ضد أي مساءلة.
يونغ: ما العملية التي استند إليها التحول المطرد في تعريف مفهوم معاداة السامية ليشمل أي انتقادات موجهة لإسرائيل؟ وكيف يمكن التعامل مع واقع أن مؤرخين وكتاب يهود هم من بين أشد منتقدي السياسات الإسرائيلية؟
فاسينا وغارسيا: صحيح أن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بحد ذاته لم يتبنّ الأمثلة التي تطرح إشكالية على الإطلاق، إلا أنها تُستخدم راهنا في مؤسسات، مثل الاتحاد الأوروبي، على أنها جزء من التعريف، ويعد ذلك حصيلة سنوات من الضغوط التي مارسها داعمو نظرية "معاداة السامية الجديدة". لقد كتب جايمي ستيرن فاينر بإسهاب عن هذه العملية. في المقابل، عمدت برلمانات أو حكومات بعض الدول صراحة على استبعاد تطبيق الأمثلة والاكتفاء باعتماد تعريف التحالف أو المصادقة عليه. لكن المملكة المتحدة مثلا، قررت تجاهل التحفظات الصادرة عن لجنة برلمانية تضم جميع الأحزاب. وأوضح الاتحاد الأوروبي، بدوره، أنه يعتبر الأمثلة المُلحقة بتعريف التحالف جزءا لا يتجزأ منه، على الرغم من التحذيرات والمخاوف الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي عبر عنها أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات يهودية وخبراء في الأمم المتحدة ومحامون.
على الصعيد الدولي، تشمل الجهات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية أفرادا ومنظمات من خلفيات متنوعة من جميع أنحاء العالم. لا شك أن تاريخ إسرائيل يترابط مع التاريخ اليهودي في نقطة ما، وبالتالي من غير المفاجئ أن يفكر المؤرخون والكتاب اليهود ويكتبوا عن إسرائيل بشكل نقدي. ويشير ذلك إلى أن الالتزام بثقافة أو مجتمع يهودي يمكن فصله بالكامل عن الالتزام بالإيديولوجيا الصهيونية ودولة إسرائيل. واقع الحال أن عددا من المؤرخين والكتاب اليهود ملتزمون بمناهضة الصهيونية أو ينتقدون السياسات والممارسات الإسرائيلية، وغالب الظن أن صوتهم سيكون مسموعا، بسبب خلفيتهم، أكثر من مجتمعات مضطهدة أخرى عند انتقادها لإسرائيل.
علاوة على ذلك، عبر عدد من المؤرخين والكتاب اليهود عن رفضهم لتعريف التحالف لأنه يخلط بين انتقاد إسرائيل ومفهوم معاداة السامية، فضلا عن أن هذا التعريف بحكم الأمر الواقع يُلحق الضرر بالأفراد اليهود والمنظمات اليهودية، كما سبق أن ذكرنا. ففي العام 2021، عبر أكثر من 350 باحثا بارزا في أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية والمجالات المتعلقة بها عن رفضهم تعريف التحالف، وانضموا إلى المبادرة الرامية إلى الموافقة على تعريف بديل أطلق عليه اسم إعلان القدس حول معاداة السامية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، حذر 128 باحثا متخصصا في أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية والمجالات المتعلقة بها، في رسالة مفتوحة، من "عدم حصر الأمم المتحدة في تعريف مبهم لمصطلح معاداة السامية ويمكن استخدامه كسلاح".
يونغ: نشرتما للتو تقريرا عن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وكيفية انتهاكه لحرية التعبير. ما النقاط الأساسية التي تعرضانها في تقريركما؟
فاسينا وغارسيا: يحمل التقرير الذي نشرناه للتو عنوان "قمع مناصرة حقوق الفلسطينيين من خلال التعريف العملي لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست -انتهاك حرية التعبير والتجمّع في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". يقدم التقرير، استنادا إلى 53 حالة استُخدِم فيها تعريف التحالف لاستهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين بادعاءات معاداة السامية التي ثبت أن لا أساس لها من الصحة، أدلة على أن هذا التعريف يُطبَّق بطرق تكبح حرية التعبير والتجمع، بما يتناقض مع ما تعلنه المفوضية الأوروبية منذ سنوات. تُظهر الحالات أن ذلك أدى إلى رقابة ذاتية وعزز العنصرية ضد الفلسطينيين.
على الرغم مما كررته المفوضية الأوروبية أيضا، لا تُسهم حقيقة أن تعريف التحالف غير مُلزم في حماية الأفراد والمنظمات من القيود على حقوقهم. ويُظهر التقرير أن هيئات عامة وخاصة تطبق تعريف التحالف بصورة متزايدة وكأنه قانون، على الرغم من أنه يوصف بأنه "غير مُلزم قانونا".
يواجه المدافعون عن الحقوق الفلسطينية الذين يتم استهدافهم، مجموعة من العواقب الظالمة والمؤذية، بما فيها خسارة وظائفهم وتضرر سمعتهم، وإلغاء الفعاليات والتظاهرات، والإقصاء من المجال الأكاديمي أو الوظيفة، وما إلى هنالك. تترك ادعاءات معاداة السامية، حتى إذا ثبت أن لا أساس لها من الصحة، بصمات لا تُمحى في حياة الشخص، ومَن يمتلكون الموارد لرفع التحدي بوجهها عليهم أن يسلكوا دربا قانونيا طويلا وشاقا للقيام بذلك.
دأبت المفوضية الأوروبية، وكذلك الحكومة البريطانية، على تجاهل هذه المشاغل المتعاظمة في مجال حقوق الإنسان ورفضها، وفشلت في اتخاذ إجراءات للحؤول دون أن تكون لها آثار مؤذية على الحقوق الأساسية. نطالب الآن السلطات المختصة بالعودة عن سياساتها الضارة، وبالتالي وقف اعتماد تعريف التحالف، والمصادقة عليه، وتطبيقه وترويجه.
يونغ: هل تريان أي تأثير لتعريف التحالف تحديدا على الدراسات والأبحاث حول الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي؟ وإن كان ثمة تأثير، هلا تصفانه؟
فاسينا وغارسيا: ثمة أثر على الباحثين الذين يعملون على هذا الموضوع منذ سنوات عدة. فالموظفون والطلاب الأكاديميون الذين واجهوا إجراءات تأديبية مروعة أشبه بمحاكمات مصغرة، تأثروا بطرق كثيرة. فقد كان على بعضهم أخذ إجازة مرَضية لأنهم لم يكونوا قادرين على التدريس في ظل خضوعهم لهذه الإجراءات الطويلة والمرهقة، أو عانوا من مشاكل صحية. واضطُر البعض إلى الاستعانة بمحامين وسداد أتعابهم. وغادر بعضهم المجال الأكاديمي بسبب ذلك. وانسحب بعضهم الآخر من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لنا آخرون إنهم يمارسون الآن الرقابة الذاتية لتجنب توجيه اتهامات غير صحيحة إليهم، ووصمهم، وحتى عزلهم عن أقرانهم. وأخبرتنا إحدى الأكاديميات أنها حذفت مقاطع كاملة من كتابها الجديد خوفا من تعرضها لرد فعل عنيف. يُلحق ذلك أضرارا شديدة بالحرية الأكاديمية. الجدير بالذكر أن 35 حادثة من أصل الحوادث الـ53 التي استندنا إليها في أبحاثنا، حصلت في بيئة أكاديمية، وكانت غالبيتها في المملكة المتحدة. من المهم الإشارة أيضا إلى أن معظم الباحثين الذين تم استهدافهم كانوا مناهضين للاستعمار ويكتبون ويدرّسون عن فلسطين أو إسرائيل أو الشرق الأوسط. وكان معظمهم أيضا من أصحاب البشرة الملونة أو باحثين فلسطينيين أو يهودا، ومعظم الطلاب المستهدفين كانوا أيضا من أصحاب البشرة الملونة، بمن فيهم الفلسطينيون.
في المملكة المتحدة، تُمارس الحكومة ضغوطا على الجامعات لاعتماد تعريف التحالف. ونتيجة لذلك، أدرجت أكثر من 200 جامعة بريطانية التعريف في سياساتها، وأُفيد أيضا عن فرض قيود على الحرية والنقاش الأكاديميَّين. وهكذا، أصبح تعريف التحالف سياسة مُلزمة في جامعات كثيرة، ما أدى إلى تعرض الطلاب والموظفين لإجراءات تأديبية. في معظم الحالات، يُستهدَف الطلاب والأكاديميون بشكاوى (مجهولة المصدر في معظم الأحيان) عن معاداة مزعومة للسامية، استنادا إلى مقالات أكاديمية بأقلامهم أو منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأحيانا، انطلقت الشكاوى من مجرد قيام الأشخاص بمشاركة منشورات أو "وضع علامة الإعجاب" عليها. حتى لو لم يكن لمضمون المنشورات أي علاقة بالكراهية المناهضة لليهود، احتج المشتكون بأنها تشكل خرقا لتعريف التحالف، وبأنها تعد بالتالي معادية للسامية.
مع تطبيق تعريف التحالف، نشهد تبدل الجهة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات، حيث لم يعد المشتكي ملزما بأن يشرح على أي أساس يعد سلوك معين معاديا للسامية. يكفي أن يشير المشتكي إلى أن منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أو علامة إعجاب على منشور تشكل انتهاكا لتعريف التحالف كي ينطلق تحقيق تأديبي. في الحالات التي قمنا بتوثيقها، كانت معظم المنشورات تتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية، أو بانتقاد الصهيونية كإيديولوجيا سياسية، أو كانت عبارة عن تعليقات على السياسة الدولية أو الداخلية البريطانية (بما في ذلك حزب العمال). وقد رفضت كل هذه الشكاوى، أو خلصت التحقيقات إلى أنه ليس للادعاءات أساس من الصحة.
لكن ذلك يعزز مناخا من الرقابة الذاتية. في ألمانيا أو النمسا، استُبعِد عدد كبير من الأكاديميين من فعاليات وأبحاث، أو أُلغيت الدعوات الموجهة إليهم جراء ضغوط مارستها مجموعات ادعت معاداتهم للسامية استنادا إلى تعريف التحالف، ما حدّ من حريتهم الأكاديمية، وعلى نطاق أوسع، من حرية التعبير لديهم. ومن الحالات اللافتة في هذا الصدد قيام أكاديمية فيينا للفنون الجميلة بإلغاء المحاضرة التي كانت الأستاذة الجامعية الفلسطينية ولاء القيسية ستلقيها فيها، قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لمشاركتها في ندوة كانت جزءا من برنامج فني يتناول الفكر المرتبط بنزع الاستعمار. وفي ألمانيا، خضعت آنا إستر يونس، وهي باحثة ألمانية فلسطينية في النظرية العرقية النقدية، للمراقبة من إدارة الأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية، التي ترصد الممارسات المعادية للسامية، والتي أرسلت ملفا سريا إلى فرع "حزب اليسار" Die Linke السياسي في برلين يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمعاداة السامية والتمييز الجنسي ودعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، أُلغيت الدعوة التي كانت قد وجهت إلى يونس للمشاركة في ندوة من تنظيم حزب اليسار، ولم تتمكن، منذ ذلك الوقت، من الحصول على وظيفة في المجال الأكاديمي.
على الرغم من هذا الاتجاه المُقلق، نحن على يقين كبير من أن تدخلنا القانوني، وتعبئة شبكة تضامن، والعدد الكبير من القضايا التي ربحناها تردع المشتكين المعتادين من مواصلة ادعاءاتهم التي لا أساس لها من الصحة.
يونغ: هل هناك خطر من أن تخسر عبارة معاداة السامية معناها تدريجيا إذا جرى توسيع تعريفها إلى حد كبير، نظرا إلى أنها قد تتعرض للتقويض بسبب السجال السياسي المثير للاستقطاب بصورة أساسية؟ بعبارة أخرى، ألن يتفكك الإجماع على مساوئ معاداة السامية عند تحميل العبارة شروطا سياسية؟
فاسينا وغارسيا: يوسع هذا السؤال نطاق مهمتنا، لكن معارضين كثرا لتعريف التحالف يقولون بالفعل إنه يسيء إلى النضال ضد معاداة السامية ويشتت الانتباه عن النظريات والجرائم الفعلية المعادية للسامية التي تتصف بالخطورة الشديدة. فالبعض يقول إنه إذا وجب وضع تعريف لمعاداة السامية ، "ثمة تعريفات أفضل من تعريف التحالف، ويمكن استخدامها إضافة إليه أو بدلا منه". والبعض الآخر يقول إن تعريف معاداة السامية يجب ألا يضعه اليهود فحسب دون سواهم .
وقد حث آخرون، مثل خمس عشرة مجموعة يهودية تقدمية من مختلف أنحاء العالم، منها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في الولايات المتحدة، على "الانتقال من مناقشة تعريف معاداة السامية إلى التركيز على سبل تفكيكها، إلى جانب مختلف أشكال العنصرية والتعصب". لهذه الغاية، نشرت هذه المجموعات 5 مبادئ لتفكيك معاداة السامية. تعتبر هذه المجموعات أن التعريفات المختلفة التي صدرت منذ وضع تعريف التحالف -ومنها هذا التعريف- تنطوي على خطر "المساهمة في الضبط الشديد للخطاب حول إسرائيل وفلسطين، وتشتيت الانتباه عن المخاطر الحقيقية التي نواجهها نحن اليهود اليوم من المتعصبين لتفوق البيض واليمين المتشدد"، مضيفة "أن تشريع تعريف ثابت لأي شكل محدد من أشكال التعصب يُضعف الجهود التي يبذلها مجتمعنا لمحاربة التمييز في مختلف السياقات وعلى مر الأزمنة".
في حين أن داعمي تعريف التحالف يخلطون، على نحو لا أساس له من الصحة، بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومعاداة السامية، بغية إسكات الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية، من اللافت أن المعاداة الفعلية للسامية من المتعصبين لتفوق البيض والنازيين الجدد يمكن أن "تُعذَر" أو أن يُسمَح بها، أو أن تبقى من دون عقاب. ففي الولايات المتحدة، شهدنا على التحالف الغريب بين إسرائيل والمتعصبين لتفوق البيض المعادين للسامية. في الآونة الأخيرة، قام الوزير الإسرائيلي الجديد لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية بالدفاع عن إيلون ماسك بعدما اتُّهم باستحضار تعابير مجازية معادية للسامية ونظريات مؤامرة تستهدف جورج سوروس. في أوروبا، سُمِح للنازيين الجدد المتعصبين لتفوق البيض بتنظيم مسيرات وإطلاق هتافات معادية للسامية في برلين ومدن أخرى في ألمانيا. أما الفعاليات التي نظمتها مجموعات فلسطينية وحلفاؤها في برلين لإحياء ذكرى النكبة (التهجير القسري للفلسطينيين ابتداء من العام 1948 والذي ما يزال مستمرا حتى يومنا هذا) فقد حظرتها الشرطة مرات عدة، متذرعة بتعريف التحالف لإضفاء الشرعية على خطوتها.
يمكننا أن نؤكد، من وجهة نظرنا، أن هذا الاستخدام للمعركة ضد معاداة السامية خدمة لمصالح أجندة الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال تعريف التحالف، يولد نوعا آخر من العنصرية: إنها العنصرية ضد الفلسطينيين التي وصفتها رابطة المحامين العرب الكنديين بأنها "شكل من أشكال العنصرية المناهضة للعرب التي تُسكت الفلسطينيين أو سردياتهم، أو تُقصيهم، أو تمحوهم أو تُلصق بهم صورا نمطية، أو تشوّه سمعتهم أو تجرّدهم من الإنسانية". وتكتسي هذه العنصرية أشكالا مختلفة يعرضها تقرير رائد صادر عن رابطة المحامين العرب الكنديين ، من بينها "تشويه سمعة الفلسطينيين وحلفائهم من خلال الافتراء عليهم عبر وصفهم، مثلا، بأنهم معادون للسامية بطبيعتهم، أو يشكلون تهديدا إرهابيا أو متعاطفون مع الإرهاب، أو معارضون للقيم الديمقراطية".
*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" في كارنيغي المعنية بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقا كاتبا ومحرر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهنا مقالا أسبوعيا في كل من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضا مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

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