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عودة النيران إلى غزة

12/1/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
ناحوم برنياع
1/12/2023

حين أكتب هذه السطور، فإن رائحة الحرب تحوم مرة أخرى في الهواء. يحتمل أن تكون عودة بلينكن وزير الخارجية الأميركي الى المنطقة ستضمن لنا يوما آخر.
في ختام ثمانية أو تسعة أيام وقف نار سيتحرر بين 80 و 90 مخطوفا. هذا إنجاز مسموح التهنئة به. الجدال حول ما الذي أدى الى الإنجاز في الجانب الإسرائيلي -تأييد وزيري الكابينت غانتس وآيزنكوت لوقف النار وضغط العائلات والرأي العام على الحكومة، أو الضغط العسكري في الميدان والمواقف الفاعلة ليوآف غالنت وقيادة الجيش- مسموح تماما. الكل أراد تحرير المخطوفين: الصراع كان على الطريقة. وهو لم يحسم ولم ينته.
السنوار كان مطالبا الآن بأن يحرر الصنف الآتي: نساء شابات ورجالا مسنين. صحيح حتى أول من أمس رفض -مع إشارة جانبية: في القائمة التي رفعت بإسرائيل أدرجت ثلاث نساء شابات، مخطوفات من حفلة نوفا. فهل ضمهن يشكل دعوة لما سيأتي؟ من الصعب أن نعرف.
حسب الوسطاء، فإنه يرى في النساء في سنة 40 فما دون قوة مقاتلة. قد يكون يخشى مما سيروينه عند عودتهن. لعله يشعر بأنه مقابل هذا الذخر يمكنه أن يحقق ثمنا آخر. لقد وضع الجانب الإسرائيلي أمام خيار وحشي: إما مواصلة وقف النار والاستعداد لتنازلات كبيرة في طرفنا أو استئناف النار مع أمل بالخير. شئنا أم أبينا، سلم الأولويات يتغير مرة أخرى: أولا المناورة العسكرية، بعد ذلك المخطوفين.
ينطوي استئناف النار على مواجهة قاسية مع الرئيس الأميركي. غالنت كان يفترض به أن يرى بلينكن أول من أمس ويقول له: طالما كنت وزير الدفاع، لن نتوقف. نحن سنهاجم في منطقة خانيونس وسنواصل القتال حتى تفكيك كتائب حماس هناك. تعلق إسرائيل بالإدارة الأميركية أكبر من أي وقت مضى. فأميركا توفر لنا ليس فقط الردع حيال إيران وفروعها وإسناد دولي. نحن متعلقون بها أيضا في التموين العسكري الفوري. البيت الأبيض يمكنه أن يبتلع الرفض الإسرائيلي وأن يواصل القطار الجوي على عادته؛ ويمكنه أيضا أن يوقفه.
القتال في وسط وجنوب القطاع أكثر تعقيدا مما في الشمال. وهو سيتم بينما قرابة مليوني مواطن يملأون الشوارع، بينما حماس أكثر تنظيما وأكثر جاهزية للقتال، في أرض مدينية مكتظة وبقدر ما يدور الحديث عن خانيونس ومحيطها، قرب الخنادق التي يعمل منها السنوار وضيف، قرب المخطوفين. إن التصفية السريعة لزعيمي حماس ستكون بشرى طيبة. هي لن تنهي قصة المخطوفين ولن تبيد حماس لكنها ستعطي القيادة السياسية وقيادة الجيش إنجازا للتمسك به.
في الحرب فتح فصل جديد، أكثر تعقيدا من ناحية عسكرية، محدود في الزمان والمكان. كما أن هذا هو فصل جديد وخطير في حياة ورفاه المخطوفين. لا داعٍ للانشغال بالتخويف، يقول غالنت. لن نتمكن من الوصول الى كل منطقة خانيونس، لكن حماس سنفككها.
على الطريق سجلت انعطافة إيجابية في مجال الإعلام الرسمي. في وابل النذر السيئة التي هبطت علينا في الشهرين الأخيرين، فإن كل بشرى طيبة جديرة بالإبراز.
أتعلم من أحاديث مع أجانب بأن الأسبوع الأخير كان الأفضل لصورة إسرائيل، لإعلامها، منذ بداية الحرب. فكل مساء شهد العالم الجدات وأحفادهن يقتادهم مقاومون مسلحون، ملثمون. كان المشاهدون يريدون أن تكون أولئك جداتهم: قويات، عزيزات، حكيمات؛ كانوا يريدون أن يكون أولئك أبناءهم وأحفادهم: حلوين، جميلين، يلمسون شغاف القلب.
لقد اعتقدوا في حماس أن صور المخطوفين ستعرض المنظمة في ضوء إنساني مراع: الأم تريزا ولدت من جديد، مسلحة بكلاشينكوف. هكذا أيضا تخوف المحللون في قنوات التلفزيون في البلاد. الإخراج أثار أعصابهم: سيطرة حماس على الحدث. وداعات المخطوفين. شعر المحللون بأنهم مهزومون، مهانون. وربما هكذا شعر أيضا المشاهدون.
ليس هكذا شوهد الحدث في العالم. شبكات التلفزيون الأميركية، التي بعثت الى هنا بأفضل موهوبيها، ملأت التغطية بمقابلات مؤثرة على المحررين ومع أبناء عائلاتهم. التضامن كان كاملا. وكان هذا مخالفا للتغطية الأولية، التي عرضت، في قسم منها على الأقل، المقاومين كمقاتلي حرية، وكانت على نقيض أيضا من تغطية السيطرة على مستشفى الشفاء في غزة، التي كانت معادية وضارة.
ليس مؤكدا أن التشديد الذي وضعه الجيش الإسرائيلي على احتلال المستشفيات وعلى رأسها الشفاء صحيحا من ناحية عسكرية. من ناحية إعلامية كان إشكاليا: قلة في العالم فهموا لماذا مهم بهذا القدر مهاجمة مستشفى. قلة اقتنعوا مما عثر عليه. منذ الاحتفال امتنعت إسرائيل عن مهاجمة المستشفيات. يخيل لي أنهم حتى اليوم نسوا أن يبلغوا بذلك مواطني إسرائيل.
لقد كان وقف النار مطلوبا لحماس. وكان أيضا مطلوبا للجيش الإسرائيلي. في الأيام 49 الأولى للحرب أثبت المقاتلون تمسكا بالمهمة، شجاعة وقدرة مهنية مبهرة. لكن الجانب الآخر موجود أيضا: تبذير ذخيرة، اكتظاظ زائد في الميدان، دمار زائد، أخطاء عملياتية كلفت ثمنا باهظا. حتى اليوم لا يوجد في إسرائيل نظرة متفق عليها حول اليوم التالي. في الجيش وفي هيئة الأمن القومي توجد مداولات داخلية، لكن محظور على المتداولين عرض استنتاجاتهم على المسؤولين عنهم. نتنياهو اضطر تحت ضغط عضو كابينت الحرب غادي آيزنكوت، أن يطرح مسألة اليوم التالي على جدول الأعمال. آيزنكوت أعد ثلاث أوراق موقف في هذا الموضوع. لكن، بأمر نتنياهو، بقيت المداولات حبيسة وعقيمة. فدس الرأس في الرمال هو السبيل للحفاظ على حلفه مع سموتريتش وبن غفير. الحكومة تتصرف وكأنه لم يكن 7 أكتوبر؛ كابينت الحرب تتصرف وكأنه لا توجد حكومة. ليس بالضبط يتصرف -فالكثير من الكلمات تقال للبروتوكول، ولكن في أحيان بعيدة فقط تخرج منها تعليمات، توجيهات للجيش.
لقد كتب سموتريتش مؤخرا كتابا لنتنياهو -هو أحد الأشخاص الأخيرين في البلاد الذين يحرصون على إرسال الكتب- اتهم فيه قادة الجيش بأنه يسيرهم معهد بحوث الأمن القومي، الجسم الذي هو برأيه يساري. ليس بالضبط يساريا؛ ليس بالضبط يسيرهم، لكن ماذا يهم هذا. المهم أنه يوجد لسموتريتش عدو ينشغل به.
إن الهجوم على معاقل حماس في الوسط وفي الجنوب لن يتمكن من أن يتم بثلاثة فرق: فهو سيكون أكثر تركيزا بكثير، أكثر انتقائية بكثير. فقرابة مليوني نازح من الشمال نزلوا جنوبا يمنعون بتواجدهم وابل القصف من النوع الذي كان في الشمال. وحسب تقرير الأمم المتحدة، قتل منذ بداية الحرب 15 ألف مواطن فلسطيني. الكثيرون منهم بقوا تحت الأنقاض: العدد الحقيقي أعلى بكثير لكنه أدنى مما من شأنه أن يقع.
نداف ايال نشر هذا الأسبوع في الصحيفة تقدير الجيش عن عدد قتلى حماس: 5300. في جهاز الأمن أيضا عرضت تقديرات أدنى بكثير، في محيط 4 آلاف. عدد المقاتلين في منظمات المقاومة يتراوح، حسب التقديرات في إسرائيل، بين 40 و50 ألفا. بكلمات أخرى: قتلنا من سُدس الى عُشر القوة المقاتلة من العدو.
الاستنتاج: معنى الاعداد محدود. مثلما تعلمنا في حرب فيتنام وفي حروب أخرى، فإن التلويح لعدد قتلى العدو هو تضليل ذاتي.
كل الأحاديث عن حرب حتى النصر، إبادة حماس وتصفية المقاومة هي كلام. حماس هي فكرة وحركة تاريخية: لا يمكن إبادة فكرة. أولا سبيل الى تصفيتها بعملية عسكرية. أحد وزراء اليمين قال لي هذا الأسبوع: حتى لو خرج السنوار من الخندق بيدين مرفوعتين، وكل المخطوفين ساروا في صف واحد وراءه -فإن هذه الحرب لن تنتهي بالنصر.

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