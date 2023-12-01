-->

Saturday, 02 December 2023 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد أسبوع من الهدن آلة البطش الصهيوني تعود لسفك الدماء في غزة

12/1/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - عقب ثلاث هدن استمرت أسبوعا عادت آلة القتل الصهيوني لتحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كان عديدها لغاية مساء أمس أكثر من 110 شهداء، فيما أصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة.
كما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور في القطاع المحاصر بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بعد رفضها التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.
وقالت حماس في بيان أمس إن إسرائيل رفضت التعامل مع كل عروضها طوال الليل لاستمرار الهدنة لأن لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان، وأكدت الحركة أنها عرضت عليها تبادل الأسرى وكبار السن، وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، إضافة لتسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، وتسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، الا أنها رفضت التفاعل مع جميع هذه الاقتراحات، بسبب اتخاذها قرارا مُسبقا باستئناف "العدوان الإجرامي".
كما حملت حماس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال دعمها المطلق لها، ومنحها "الضوء الأخضر" عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن لإسرائيل أول من أمس وإعلانه عن نيّة إسرائيل استئناف العدوان، بموافقة أميركية على الخطط الجديدة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 من المدنيين والأطفال الأبرياء حتى اللحظة.
وفي ختام البيان، أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام ستواجه العدوان على القطاع في كل الجبهات وتفشل أهدافه، وستستأنف عملياتها لكسر إرادة الجيش الإسرائيلي.
وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أمس إن موقف الحركة واضح وهي مستعدة لاستكمال عملية تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف"مواقفنا وأهدافنا واضحة؛ ونحن مع استكمال التبادل ووقف العدوان على قطاع غزة وحماية شعبنا من القصف وتوفير كل أساسيات الحياة. والوسطاء مطلعون على موقفنا. المشكلة حتى الآن لدى الجانب الإسرائيلي" الذي يستخدم استئناف الحرب كورقة ضغط علينا وعلى المفاوض؛ لكن مواقفنا معروفة، وسنقف عليها ولن نقبل إلا بتنفيذها. وغير ذلك، ستبقى محاولات الجانب الإسرائيلي بالضغط على المقاومة فاشلة".
وحول إمكانية إبرام صفقة تبادل شاملة، قال مرداوي "اقترحنا ذلك؛ لكن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يوافق، وهو يواجه خلافات داخلية بين مكونات صنع القرار السياسي والعسكري والأمني؛ وهذا يلقي بظلاله على عملية تبادل أو صفقة تبادل الأسرى برمتها".
وأردف قائلا "نحن متمسكون برؤيتنا التي عرضناها في أول يوم للحرب؛ فنحن جاهزون لعملية تبادل على مراحل، وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل". لكنه أشار إلى أن كل عملية تبادل لها مقضياتها وشروطها والتزاماتها.
من جانبه، قال مصدر مطلع أمس إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحماس مستمرة.
البيت الابيض أكد أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية، فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي: "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة".
وكانت عدة هدن سرت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بدأت أولاها الجمعة قبل الماضي واستمرت 4 أيام، وتم تمديدها مرتين، وانتهت الهدنة الثالثة الساعة السابعة صباح أمس بالتوقيت المحلي.
واستهدف الاحتلال بغارات وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في غزة، فيما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال.
وأستهدف الاحتلال بغارة موقعا قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، فيما ردت المقاومة باطلاق دفعات صاروخية باتجاه مواقع وبلدات في كيان الاحتلال، فيما دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الموجودين في غلاف غزة وسديروت وعسقلان للبقاء في الملاجئ والغرف المحصنة.
ومن جانبه، أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى سلسلة غارات استهدفت جنوب القطاع، بينما أكدت وزارة الداخلية أن طائرات الإحتلال استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس، ومنزلا بمنطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن من حق الشعب الفلسطيني "الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته" محملا المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء".
جيش الاحتلال أكد أن طائراته الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة، ونقلت إذاعة جيش الإحتلال عن مصدر سياسي رفيع قوله "عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجرى أي مفاوضات لتحرير مخطوفين" بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مع العودة للقتال نحن ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب".
وتزامنا مع العودة المستعرة في غزة هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال بعض القرى والمدن وأصاب واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين.
كما هاجم مستوطنون قرية جالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتدوا على سكانها، كما أحرقوا عددا من سياراتهم، وأغلق مستوطنون مساء أول من أمس المدخل الرئيسي لبلدة دير بلوط غرب سلفيت. وتجمهر عدد من المستوطنين حول الحاجز العسكري المقام عند مدخل البلدة، وأغلقوا مدخلها بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال.
واقتحم مستوطنون أيضا بحماية قوات الاحتلال بلدة بديا، غرب سلفيت، كما نصبوا منزلا متنقلا في أراضي البلدة وأعاقوا حركة أهلها، وهاجموا عددا منهم خلال تنقلهم في مركباتهم.
وفي جنوب الخليل هاجم مستوطنون بدعم قوات جيش الاحتلال أول من أمس منازل أهالي قرية مسافر يطا، واعتقلت قوات الاحتلال أحد شبان القرية بعد مهاجمة منزله ومنزل شقيقه والاعتداء على عائلاتهم بالضرب والشتائم، وتهديدهم بقتل أحدهم قريبا.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.
وذكر شهود عيان بأن مواجهات اندلعت على الفور، وأن عناصر المقاومة الفلسطينية أطلقت الرصاص وألقت قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال.
وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء أول من أمس، حين اقتحمت قوات الاحتلال عرابة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المدمع، صوب الفلسطينيين ومنازلهم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس مخيم عين السلطان، في مدينة أريحا، وانتشرت في شوارعه، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه سكان المخيم.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين، فجر أمس بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، غرب رام الله، التي اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز باتجاه سكانها، الذين احتشدوا في محيط سجن عوفر العسكري، لاستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل.-(وكالات)

MENAFN01122023000072011014ID1107523295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث