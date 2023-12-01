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178 شهيدا على الأقل منذ انتهاء الهدنة في غزة

12/1/2023 2:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة صباح الجمعة، 178 على الأقل بفعل القصف على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 589 معظمهم من الاطفال والنساء.

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