178 شهيدا على الأقل منذ انتهاء الهدنة في غزة

استشهد منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة صباح الجمعة، 178 على الأقل بفعل القصف على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 589 معظمهم من الاطفال والنساء.

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