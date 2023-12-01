178 شهيدا على الأقل منذ انتهاء الهدنة في غزة

178 شهيدا على الأقل منذ انتهاء الهدنة في غزة
التاريخ
12/1/2023 2:27:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة صباح الجمعة، 178 على الأقل بفعل القصف على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 589 معظمهم من الاطفال والنساء.
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