توجيهات ملكية للقوات المسلحة بإخلاء أردنية وابنتها وطفل من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات ملكية سامية أخلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الجمعة، سيدة أردنية وابنتها الغزاوية بعد اصابتيهما برصاص قناصة إسرائيل، وطفل تقطعت أطرافه الأربعة جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، بعد أن تلقوا العلاج في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
هذا وسيتم استكمال علاجهم والوقوف على حالتهم من قبل فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بعد أن تم إخلاؤهم على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي عبر مطار العريش الدولي إلى مطار ماركا العسكري.
من جهتهم عبر ذوو المصابين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات في الوقوف إلى جانب الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم.
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