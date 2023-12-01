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أطفال فلسطين في مرمى القتل والاعتقال والتنكيل وهم أهداف مفضلة للاحتلال

12/1/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - لم تعد أهداف الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين قتلا وأعتقالا وترويعا خافية على أحد، فهم من وجهة نظره حطب المقاومة الساعية للحرية وانهاء الاحتلال الجاثم على صدور الفلسطينيين منذ 75 عاما.
ويسعى الاحتلال بكل السبل للقضاء على الأطفال، وليس أدل من ذلك أن حوالي نصف شهداء غزة هم من الأطفال، واستخبارات الاحتلال تعلم أين هم، وأين البيوت التي من الممكن أن تخرج جيلا مقاوما بالضفة وغزة.
أكثر من 6 آلاف طفل شهيد منذ العدوان على غزة، الدفعة الأخيرة كانت أمس فقد اكتظ مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعشرات الإصابات جلهم من الأطفال والنساء بعد انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف طائرات الاحتلال غاراتها الجنونية.
في السياق أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" أمس استشهاد ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني منذ مطلع العام الحالي بالضفة المحتلة، 63 طفلا، منهم بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن تقارير الأمم المتحدة تفيد بتهجير 388 طفلا جراء هجمات وقيود المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
كما أن الصراعات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تسببت في إبعاد الأطفال عن المدارس، وحرمتهم من الحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، بحسب البيان.
وأضاف أن مصادرة هواتف الأطفال الذين يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش في الضفة الغربية واحتجازهم من قبل نظام الاعتقال العسكري بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والخصوصية والحرمان من الحرية.
وأورد البيان تصريحا لجيسون لي، مدير المنظمة في فلسطين، حذر فيه من أن أوضاع الأطفال في الضفة الغربية في تدهور، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وسبق أن أعلنت "منظمة أنقذوا الأطفال" أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة أعلى من إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع مناطق الصراع في العالم منذ عام 2019.
وأطفال فلسطين مستهدفون من قبل كيان الاحتلال من الحمل وحتى الموت، في مسعى لاستئصال الجيل القادم من الفلسطينيين، وتعاملت معهم على أنهم لا يستحقون التمتع بحقوق الأطفال العالمية، وكأجساد خطيرة قابلة للقتل تحتاج إلى الحبس والفناء، جسديًا وعقليًا كما كانت نبهت الدكتورة نادرة شلهوب؛ ولذلك وقع الطفل الفلسطيني في ميدان الاستهداف الإسرائيلي بالقتل، والترويع، والتنكيل، والتعذيب الجسدي والمعنوي.
وفي كتاب له رصد إبراهيم عباس سياسة الاحتلال في استهداف الأطفال، التي بدأت قبل إقامتها عام 1948، حتى إنها بقرت بطون الأمهات الحوامل، ونكلت بالأطفال الذين تم نسيانهم من قبل عوائلهم أثناء التهجير عام 1948، أو إن من بقي وعايش التهجير بقيت ذاكرته مشوهة من الطفولة، كان يستحقها كغيره من أطفال العالم.
وما يزال الطفل الفلسطيني يواجه بشكل يومي الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم، ومن المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية متوجهين إلى مدارسهم، وحتى وهم عائدون، وعن ذلك يقول الكاتب: "الطفل الفلسطيني هو الوحيد من بين أطفال العالم الذي اختزلت من عمره مرحلة الطفولة، وأطفال فلسطين شهداء قبل أن يعرفوا معنى الحياة، والطفل ينمو ويترعرع في بيئة غير آمنة، وفي أجواء الخوف والرعب والقلق والترقب، والحرمان بكل أشكاله".
ويضيف الكاتب أنه قد يولد لأب شهيد أو معتقل أو معاق، وقد يولد لأم تلده على حاجز إسرائيلي، وقد يهدم البيت الذي يعيش فيه، وقد يتعرض هذا البيت للحرق بمن فيه من قبل المستوطنين.
ويقول: الكاتب الفرنسي باتريك ميرسيون إن أفراد عصابتي الأرغون وشتيرن "كانوا مع تأسيس دول الاحتلال يراهنون على نوع الأجنة قبل بقر بطون النساء الحوامل".
وكان الدكتور أحمد ذكي الدجاني قال أن بطش الاحتلال وصل بجندي من الاحتلال دخل بيتًا عربيًا فقتل طفلين أمام أمهما، ولما سئل عن الداعي لذلك أجاب بأن زوجته طلبت منه قتل أربعين عربيًا فتمكن من قتل 38، وعز عليه أن لا يحقق رغبة زوجته فقتل الطفلين.
ويسوق المراحل المختلفة التي استهدف فيها الاحتلال الاطفال عبر عدة مجازر والانتفاضتين الاولى والثانية.
ويشكل عدوان الاحتلال المتكرر على قطاع غزه انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الدولية باقترافه العديد من الجرائم ضد المدنيين، بما فيهم الأطفال الأبرياء بقصد التطهير العرقي وانهاء الوجود للشعب الفلسطيني دون التقيد بالتزاماتها القانونية والدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة؛ لحقوق الطفل لتي صادقت عليها دولة الاحتلال عام 1991 .
وعدا عن القتل والاعاقة يترك عدوان الاحتلا ندوبا نفسية عميقة على أطفال فلسطين، خاصة الاطفال في قطاع غزة، فقد خلفت 5 حروب آلاف الضحايا من الاطفال الذي تأثروا نفسيا، وحسب إحصائيات فإن 90 % من أطفال غزة أصبحوا يعانون من القلق، فيما أصبح 25 % منهم عصبيون. كما لوحظ أن هناك حالات كبيرة من التبول اللاإرادي، أو العجز عن النطق.
نفاق الغرب تجاهل مئات الانتهاكات بحق الفلسطينيين وأطفالهم، برفع شعار "من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها" شعار يتناقض مع القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية وشريعة الأمم المتحدة نفسها، إلى جانب توجيه اللوم للإسرائيليين والفلسطينيين بنفس القدر واتهامهما معًا بارتكاب جرائم حرب يخرج عن أي مفهوم للعدل، ويساوي الجلاد بالضحية.-(وكالات)

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