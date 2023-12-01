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موساد الاحتلال يخطط لاغتيال قادة حماس في الخارج

12/1/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم"، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الأمر تأجل لما بعد الانتهاء من الحرب على غزة.
وتقول الصحيفة التي كشف تقرير لها عن خطة الاحتلال لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، أن موضوع الاغتيال على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة، ما أدى إلى تأجيل الفكرة".
وبحسب التقرير، دعا البعض داخل الاحتلال إلى اغتيال خالد مشعل رئيس حماس في الخارج وآخرين على الفور بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي نفذته الحركة على إسرائيل. وكان خالد مشعل تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عمان في 25 أيلول (سبتمبر) من العام 1997.
ولمح نتنياهو إلى خطط إسرائيل لتنفيذ اغتيالات في الخارج في خطاب ألقاه في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مما أثار حفيظة البعض الذين فضلوا إبقاء الحملة المستقبلية طي الكتمان، حسب الصحيفة الأميركية.
وقال نتنياهو بصريح العبارة خلال كلمة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تتم فيها العملية".
لكن من الناحية العملية، وفقا للصحيفة، "لم توقف هذه المخاوف إسرائيل بالسابق، إذ كانت تفلت دائما من التداعيات السلبية لعمليات الاغتيال في الخارج".
وكان الاحتلال نفذ عشرات عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الفصائل الفلسطينية منذ نشوء المقاومة الفلسطينية. وتوقفت هذه العمليات مؤقتاً خلال مفاوضات السلام بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد توقيع أوسلو شن الاحتلال عمليات اغتيال واسعة لتصفية قادة وكوادر حركة حماس منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ولم تفرق بين الكوادر السياسية والعسكرية في الحركة.
وأبرز القادة الذين اغتالهم الاحتلال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، والقادة عماد عقل، يحيى عياش، جمال سليم، جمال منصور، محمود أبو هنود، وصلاح شحادة، واسماعيل ابو شنب، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، عدنان الغول، سعيد صيام، أحمد الجعبري، رائد العطار وغيرهم في القيادات الأدنى.-(وكالات)

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