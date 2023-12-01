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لماذا لا يستطيع الغرب تصور حق الفلسطينيين في الأمن؟

12/1/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - لماذا يستبعد الفلسطينيون عند التفكير بالأمن في لحظة يتعرضون فيها لما يعتبره الكثيرون الإبادة الجماعية؟ ولماذا لا يمكن لأي شخص تصور حق فلسطيني في الأمن؟ ولماذا يهتمون فقط بالمساعدة الإنسانية، ممرات، مساعدات، هدنات أو وقف إطلاق النار؟
أسئلة طرحها الأستاذ المشارك في الدراسات الدولية بجامعة النرويج الداخلية للعلوم التطبيقية نديم خوري، وأجاب عن بعضها وعلل تساؤلات أخرى.
ويرى الكاتب خوري، أن الغرب يعتقد بأن الكيان الإسرائيلي وحده له الحق في الدفاع عن نفسه، وأن الفلسطينيين لا يمكن النظر إليهم إلا من ناحية إنسانية يعود إلى اتفاقيات أوسلو.
ويوضح خوري المختص بأخلاقيات مفاوضات السلام والوساطة في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الخطاب السياسي الحالي حول فلسطين وإسرائيل اندمج في إطارين رئيسيين: الأول يتعلق بالمساعدة الإنسانية، والثاني يتعلق بالأمن.
وتساءل بهذا الشأن عمن يستحق في هذا الخطاب المساعدة الإنسانية؟ ومن الذي يستحق الأمن؟ قائلا إنه ونظرا للمستوى العالي من العنف، أصبح الإطار الإنساني مهيمنا، ويشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال إن إطار الأمن أصبح أيضا على شفاه الجميع، من الصحفيين إلى النقاد، وخاصة قادة العالم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن، فإن الخطاب السياسي الغربي يعطي الأولوية لطرف واحد، وهو كيان الاحتلال.
وأوضح أن الغرب يقول إن الاحتلال وحده من له الحق في الدفاع عن نفسه، وأنه يجب على الدول الغربية أن تفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل، مضيفا أن هذا يتطلب تسليح مجتمع مدجج أصلا بوسائل القتل، وتوفير غطاء دبلوماسي لاحتلاله واعتداءاته، وتقديم دعم سياسي ومعنوي غير مشروط له.
وأجاب بأنه يبدو أن الفلسطينيين مهمون فقط (إذا كانوا مهمين على الإطلاق) عندما يقتلون أو يشوهون أو يجرحون أو يرملون أو يتيتمون أو يتضورون جوعا أو يسجنون.
وأشار الكاتب إلى أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للإسرائيليين الذين لديهم الحق في أن يكونوا آمنين، مؤكدا أن هذا النفاق يدل على ازدواجية المعايير التي أصبحت حجر الزاوية بالمجتمع الدولي، حيث يستحق بعضه الأمن، وبعض آخر لا يستحقه.
وقال أيضا، إن التركيز الحصري على أمن كيان الاحتلال ليس حديثا، ولا يقتصر على حروبها العديدة على الفلسطينيين، بل كان محوريا في اتفاقية السلام (أوسلو).
وأوضح الكاتب أن إعلان المبادئ للعام 1993 نص على "الكرامة والأمن المتبادلين" للإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، كان الأساس المنطقي لها هو الأمن الإسرائيلي.
ولفت الانتباه إلى أن خارجية الاحتلال ذكرت، صراحة، على موقعها على الإنترنت، أن الهدف هو "حماية المصالح الحيوية لإسرائيل، ولا سيما المصالح الأمنية، سواء فيما يتعلق بالأمن الخارجي أو الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية".
وقال أيضا، إن المقصود بالأمن الخارجي لإسرائيل هو حدودها الفعلية مع الدول العربية والمناطق الحدودية لدولة فلسطينية مستقبلية مع الأردن ومصر، والمقصود بمواطنيها في عبارة "الأمن الشخصي لمواطنيها" هم مواطنوها داخل الخط الأخضر. ولكن الأهم من ذلك، جميع مستوطنيها بالضفة الغربية، وفي وقت إبرام اتفاقيات أوسلو، وفي غزة أيضا.
وأوضح المقال، أن الكيان يمكنه تبرير أي شيء باسم الأمن الخارجي والأمن الشخصي لمواطنيه: توسيع المستوطنات غير القانونية، بناء مستوطنات جديدة، ضم الأراضي الفلسطينية، تأجيل المفاوضات، إقامة نقاط التفتيش، شن التوغلات بمناطق الحكم الذاتي الفلسطينية، حسب الرغبة.
وفي سياق اتفاقيات أوسلو، تم تقليص الأمن الفلسطيني إلى "الأمن الداخلي". وهذا يعني أنه يمكن للفلسطينيين إدارة أنفسهم، وفقط إذا قاموا أيضا بحماية الإسرائيليين من الجماعات الفلسطينية المعارضة لعملية السلام، مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
الصحفي والكاتب البريطاني غراهام آشر، قال إن تعريف السلام "يترجم على أنه أمن غير مشروط للإسرائيليين وأمن مشروط للفلسطينيين"، مضيفا أنه في السلام، كما في الحرب، كان أمن إسرائيل هو الأولوية الرئيسية.
وقال الكاتب، إن فكرة أن للفلسطينيين الحق في الأمن -الأمن من المستوطنين الإسرائيليين، ومن الاستعمار الإسرائيلي، والهجمات الإسرائيلية- لا يمكن العثور عليها في أي مكان باتفاقيات أوسلو.
وقال خوري إن الحل هو الاتفاق السياسي الذي يأخذ على محمل الجد الحق في الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بدلا من نظام الفصل العنصري الذي يعطي الأولوية لأحدهما على الآخر.-(وكالات)

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