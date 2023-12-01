-->

Saturday, 02 December 2023 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العقبة: وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي ودعما للمقاومة (فيديو)

12/1/2023 2:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مشاركون في وقفة احتجاجية امام مسجد الحسين بن طلال في وسط مدينة العقبة تضتمنا مع الاهل في غزة والمقاومة، أن الاحتلال الاسرائيلي عاد مقهوراً مستوحشاً بقصف هستيري على كافة انحاء قطاع غزة بعد فشله الذريع المهين له قبل الهدنة.

واشار مشاركون من فعاليات حزبية ونقابية ومجتمعية بالعقبة ان استمرار قصف الاحتلال الاسرائيلي فور انتهاء الهدنة يعبر عن تعطشه للدم وتصفية عرقية ممنهجة باتت واضحة امام القاصي والداني لتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدين ان الاحتلال غير قادر على تحقيق اهدافه المعلنة ويلجأ الى قصف كل متحرك في قطاع غزة تحول الى حرب على المستشفيات وتدمير المنازل على ساكنيها الامنيين.
وبين المتحدثون بالوقفة ان استئناف الاحتلال للعدوان الغاشم على غزة جاء بموافقة امريكية والتي كانت تلمح سابقا بمواصلو العدوان للقضاء على حماس ما هو الا فشل سياسي وعسكري بحكم حقائق الميدان في تحقيق السقوف العالية من الهجوم على غزة بعد "طوفان الأقصى"، مشيرين ان انه وبعد أكثر من 52 يوما على الحرب التي أعلنها نتنياهو، والتي قتل فيها الكيان الإسرائيلي أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 70% من الأطفال والنساء، كما دمرت شمال القطاع وأجبرت حوالي مليون مدني من سكانه على النزوح قسرا إلى الجنوب، رضخت في النهاية إلى هدنة مؤقتة.
وقال المشاركون ان المواطنين الغزيين اصيبوا بخيبة امل واحباط بعد قصف همجي اكثر ما كان عليه قبل الهدنة ومرحلة جديدة من المجازر الدموية وهواية قتل الأبرياء وسط سحب الدخان الكثيف التي ملئت سماء قطاع غزة.
واثنى المشاركون بالمقاومة في غزة التي إطلاقت سراح المحتجزين والأسرى من قلب غزة وبحضور لافت بثت من خلالها المقاومة الفلسطينية رسائل عديدة عسكرية وسياسية وإنسانية وهي بحد ذاتها معركة خسرها الاحتلال الاسرائيلي على جميع الصعد وشوهت "صورة النصر" التي كان يسعى لها رئيس الوزراء الإسرائيلي المختل عقليا.
وحمل المشاركون في الوقفة "شعارات تندد بقتل الأبرياء في قطاع غزة"، خاصة بعد الهدنة والذي وصل فيه عدد الشهداء لعشرات الشهداء و الجرحى، مطالبين بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإدخال المعونات الدولية بشكل عاجل ومستدام، مشيرين إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة الأشقاء في غزة.
واكد المشاركون استمراهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني ومفردات السخط والادانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك، ومواصلة لمعركة طوفان الشعب في الاردن وعموم دول العالم لإسقاط التطبيع وإلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعي.

MENAFN01122023000072011014ID1107523288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث