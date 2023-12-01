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حشود في إربد: لبيك يا غزة

12/1/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد التميمي






اربد - شارك حشود من المواطنين، الجمعة، في المسيرة التضامنية الحاشدة ((لبيك يا غزة)) التي أقامها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من فئات مختلفة من المجتمع، للتضامن ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والبنى التحتية في غزة من انتهاكات واقتحامات من القوات الاحتلال الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرة العديد من الشعارات ضد استمرار العدوان الغاشم، إذ استنكر المشاركون استئناف العدوان وصمت المجتمع الدولي والعربي على المجازر الذي ارتكبها الاحتلال في ابادة الشعب الفلسطيني.
وطالبوا الدول العربية بالتدخل وادخال المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، منددين بالهجوم المستمر على النساء والأطفال والمدنيين والاعتداء على المدارس والمساجد والجوامع والكنائس والمؤسسات الأهلية وتدمير البنى التحتية.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي باتخاذ الموقف الرسمي الحازم بوقف الحرب.

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