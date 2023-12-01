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معان: طوفان الأقصى أحيا العزائم والهمم في النفوس

12/1/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






معان - شارك ابناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير، مع أهلنا الصامدين والمقاومين في غزة وسائر فلسطين المحتلة.
ووجه المشاركون في الوقفه التضامنية التي شارك فيها من مختلف القوى الشعبية والسياسية والحزلية والنقابية والعشائرية في المدينة التحية للمقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.
وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في معان دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو الذي يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود لا يفهم إلا لغة القوة.
وهتف المشاركون ، بشعارات النصر والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، مرددين هتافات النفير "افتح الحدود "للمشاركة في خوض معركة الجهاد المقدس ضد كيان العدو الصهيوني ، على القدس رايحين شهداء بالملايين ، كلنا مع المقاومة والتطبيع خيانة".


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