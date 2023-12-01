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المحافظات تخرج في مسيرات منددة بعودة الاحتلال لعدوانه الوحشي على غزة

12/1/2023 2:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



محافظات - شهدت مختلف محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة أمس، فعاليات احتجاجية تنديداً باستئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
واعتبر المشاركون أن عودة جيش الاحتلال إلى قصفه الهستيري، لا يعبر إلا عن فشله وقهره، وهو لا يعرف إلا قتل الأبرياء والعزل وليس هذا بجديد عليه.
كما طالبوا المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته وردع دولة الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وفي العقبة، أكد مشاركون، في وقفة احتجاجية أقيمت أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة تضامنا مع الأهل في غزة، أن الاحتلال الصهيوني عاد مقهوراً مستوحشاً بقصف هستيري على أنحاء قطاع غزة كافة بعد فشله الذريع المهين له قبل الهدنة.
وأشار المشاركون إلى أن استئناف قصف الاحتلال فور انتهاء الهدنة يعبر عن تعطشه للدم وتصفية عرقية ممنهجة باتت واضحة أمام القاصي والداني لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الاحتلال غير قادر على تحقيق أهدافه المعلنة ويلجأ إلى قصف كل متحرك في قطاع غزة وتحول العدوان إلى حرب على المستشفيات وتدمير المنازل على ساكنيها الآمنين.
وبين متحدثون بالوقفة، أن استئناف الاحتلال للعدوان الغاشم على غزة جاء بموافقة أميركية، والتي كانت تلمح سابقا بمواصلة العدوان للقضاء على حماس، وما هو إلا فشل سياسي وعسكري بحكم حقائق الميدان في تحقيق السقوف العالية من الهجوم على غزة بعد "طوفان الأقصى"، مشيرين إلى أنه، وبعد أكثر من 52 يوما على الحرب التي أعلنها نتنياهو، والتي قتل فيها الكيان الصهيوني أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 70 % من الأطفال والنساء، كما دمرت شمال القطاع وأجبرت حوالي مليون مدني من سكانه على النزوح قسرا إلى الجنوب؛ رضخت في النهاية إلى هدنة مؤقتة.
وأضافوا أن المواطنين الغزيين أصيبوا بخيبة أمل وإحباط بعد عودة القصف الهمجي بشكل أكثر مما كان عليه قبل الهدنة، ومرحلة جديدة من المجازر الدموية وهواية قتل الأبرياء وسط سحب الدخان الكثيف التي ملأت سماء قطاع غزة.
وأثنى المشاركون على المقاومة في غزة التي أطلقت سراح الأسرى من قلب غزة، وبحضور لافت، بثت من خلالها المقاومة الفلسطينية رسائل عديدة عسكرية وسياسية وإنسانية، وهي بحد ذاتها معركة خسرها الاحتلال الصهيوني على جميع الصعد وشوهت "صورة النصر" التي كانت تسعى لها حكومة الاحتلال.
وحمل المشاركون في الوقفة "شعارات تندد بقتل الأبرياء في قطاع غزة"، خاصة بعد الهدنة، والذي وصل فيه عدد الشهداء والجرحى للعشرات، مطالبين بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإدخال المعونات الدولية بشكل عاجل ومستدام، مشيدين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة الأشقاء في غزة.
وأكد المشاركون استمرارهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني ومفردات السخط والإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك، ومواصلة لمعركة طوفان الشعب في الأردن وعموم دول العالم لإسقاط التطبيع وإلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعي.
وفي فعالية أخرى، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في حي المحدود، وجالت شوارع المدينة، تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.
وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مطالبين المقاومة بالرد بالعمق الصهيوني.
ودان المشاركون بالمسيرة المجازر الصهيونية بحق الأهل في فلسطين، مطالبين بإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، واصفين ما يجري بالجرائم البشعة ضد الإنسانية.
كما طالب المشاركون بالمسيرة بقطع العلاقات كافة مع الكيان الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، إضافة لمقاطعة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني.
وثمن المشاركون بالمسيرة، التناغم التام بين الموقف الرسمي والشعبي في مقارعة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المجاهدين والأهل في فلسطين، متعهدين بمواصلة الفعاليات لحين انتهاء العدوان.
وفي إربد، شارك آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة تحت شعار "لبيك يا غزة"، نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، للتضامن ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من انتهاكات واقتحامات من قبل القوات الاحتلال الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرة العديد من الشعارات ضد استمرار العدوان الغاشم، مستنكرين استئناف العدوان وصمت المجتمع الدولي والعربي على المجازر التي ارتكبها الاحتلال بهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وطالبوا الدول العربية بالتدخل الجاد والفاعل، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، منددين بالهجوم المستمر على النساء والأطفال والمدنيين والاعتداء على المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الأهلية وتدمير البنى التحتية.
كما طالبوا المجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم وردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بوقف فوري للعدوان على المواطنين الأبرياء في قطاع غزة.
وشارك أبناء مدينة معان في وقفة حاشدة، أقيمت أمام مسجد معان الكبير، تضامنا مع أهلنا الصامدين والمقاومين في غزة وسائر فلسطين المحتلة.
ووجه المشاركون، في الوقفة التضامنية التي شاركت فيها مختلف القوى الشعبية والسياسية والحزبية والنقابية، التحية للمقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مؤكدين فخرهم بانتصاراتها على جيش الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.
وأكد المشاركون في الوقفة، دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو الذي يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود، لا يفهم إلا لغة القوة.
وهتف المشاركون، بشعارات النصر والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة.
وندد المشاركون، بالصمت العالمي تجاه الإرهاب الصهيوني والمذابح التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني بدعم أميركي وغربي، مؤكدين أن ما يحدث على أرض فلسطين المحتلة حركات جهاد ومقاومة في مواجهة العدوان، وأن الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الأطفال والنساء والمدنيين هو كيان إرهابي وأن الولايات المتحدة الأميركية هي رأس الإرهاب.
وطالبوا الدول العربية والإسلامية، بتقديم الدعم للمقاومة المسلحة ونصرة الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يقاوم منذ عقود لنيل حقوقه المغتصبة، وتطهير أراضيه من المحتلين الغاصبين.
وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات أكدوا فيها أن "طوفان الأقصى" أحيا العزائم والهمم في النفوس، وأثلج صدور جميع شعوب الأمة، وكشف للعالم بأن أهل الحق لا يهزمون ولا ينكسرون ولا يستسلمون، وبأن الباطل وأعوانه مصيرهم الخيبة والهزيمة والاندحار.
وقالوا، إن صمود الشعب الفلسطيني ومعهم محور فصائل المقاومة أسهم في قلب الموازين وتغيير المعادلات في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني، مؤكدين التزام دعم المقاومة لتحرير فلسطين، ووضع حد لصلف وغطرسة المحتل الصهيوني الغاشم.
وطالبوا، بموقف عربي وإسلامي رسمي موحد لنصرة فلسطين وردع الكيان الغاصب وكبح جرائمه التي يمارسها والعمل ضمن مسار دعم المقاومة في غزة، ورفع مظلومية ومعاناة الشعب الفلسطيني والتوقف عن محاولات الترويج للحلول السلمية والدبلوماسية في حل القضية الفلسطينية.
وحذروا، من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية.

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