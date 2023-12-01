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الرياض بوابة العالم 2030 - جريدة الوطن السعودية

12/1/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ((يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدًا منها)).. كلمات اختزل بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031.
موقع جغرافي
تتميز الرياض بأنها عاصمة لبلدٍ يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ومهم، فهي تعد جسرًا مهمًا يربط القارات ببعضها، الأمر الذي يجعل منها وجهة جاذبة لأبرز المحافل الدولية والاستثمارات العالمية والزيارة، وبوابةً للعالم.
وحظي ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، بالدعم الكبير والمباشر من ولي العهد بدايةً من إعلان المملكة في 29 أكتوبر 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي).
وأعلن المكتب الدولي للمعارض فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب 173، في باريس، حيث حصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.
وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.
قدرة واحترافية
لفوز المملكة باستضافة إكسبو دلالة كبيرة على مكانتها الدولية المرموقة وقدرتها العالية والاحترافية في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية وتمتعها بالإمكانيات والبنية التحتية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، مما يدل على التخطيط والرؤية المستقبلية للمملكة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية، ولعل ذلك ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وصف الفوز السعودي بهذا الحدث بأنه تجسيد لرؤية المملكة الطموحة لدعوة العالم لتجربة الثقافة السعودية والتاريخ والتحول الاقتصادي السريع، وأن استضافة المعرض ستُمكن المملكة من المزيد من الابتكارات الجديدة والشراكات والاستثمارات التي تسرّع النمو والتنمية لعقود قادمة. كما أن الفوز يجسد الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويأتي استكمالاً لبقية الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية والمتسقة مع رؤية المملكة 2030 التي تعود بالنفع عليها وبقية الدول في المنطقة، وأجمع محللون سياسيون واقتصاديون على أن فوز المملكة بتنظيم هذا الحدث الدولي يجسد مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به والثقة في قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار. واعتبروا الفوز إنجازًا تاريخيًا يعكس مكانة المملكة ويُعزز دورها الريادي في تشكيل مستقبل الوطن، ويتزامن مع تتويج مُستهدفات وخطط رؤية المملكة 2030.
أكبر حدث
تسعى المملكة لأن تكون الاستضافة تجربة تفاعلية تترك ذكرى مميزة، وكان العمل على البنية التحتية لإكسبو 2030 هو جزء من العمل على تطوير البنية التحتية في المملكة عمومًا والرياض بشكل خاص، حيث تولي رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، وأن يكون إكسبو 2030 أكبر حدث تفاعلي في العالم، وبالتالي لن يسجل 30 أو 40 مليون زيارة إلى المعرض فحسب، بل ستكون المساعي هي تمكين مليار شخص من تحقيق التفاعل مع الحدث عبر الميتافيرس، وسيمنح هؤلاء المليار فرصة الحضور ورؤية المعرض من خلال تمكينهم افتراضيًا من الدخول وإجراء تجارب.
وسيتم ربط الموقع بشبكة نقل ضخمة من أجل تقديم تجربة متكاملة، حيث سيتم ربط شبكة المترو بالموقع الذي يقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض وهو يشكّل البوابة المؤدية إلى المدينة.
نمط عمراني
كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023، بحضور مندوبي 179 دولة، ويستهدف المخطط تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، كما يعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسّد موضوع المعرض الرئيس: ((معًا نستشرف المستقبل)).
وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ226 جناحًا ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء؛ في توجه بصري يُطابق توجه المعرض ورؤيته التي تضمن فرصًا متساوية لجميع المشاركين في المعرض، في الوقت الذي يعكس فيه تصميم المعرض النمط العمراني العريق وتاريخ مدينة الرياض وثقافتها وطبيعتها، والاهتمام المشترك للمملكة مع بقية دول العالم بالمناخ، وتعزيز الطموح لاستشراف مستقبل مليء بالإمكانات. وسيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة وفقًا لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيبٍ يجمع دولًا من شمال الكرة الأرضية وجنوبها جنبًا إلى جنب، لترمز هذه الخطوة في جوهرها إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم، بما يسهم في تيسير تصميم رحلة الزائر، وضمان سهولة السير بمسافاتٍ قصيرةٍ جدًا للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق الخدمات الخاصة بالطعام، والاستراحة والانتظار، بشكل سلس ومرن.
تصاميم من التراث
يستمتع زوّار المعرض بالتجول في ممرات مظللّة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض، فضلًا عن التجول في واحة عصرية خضراء ضمن أحد روافد ((وادي السلي)) الذي يمر عبر موقع المعرض، بما يجسّد حرص المملكة وعاصمتها الرياض في الحفاظ على الطبيعة وتنميتها بشكل مستدام.
وفي الإطار ذاته سيقام في قلب المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030؛ معلم بارز يرمز إلى ((المسؤولية عن حماية الكوكب))، ويرتكز على 195 عمودًا تمثل عدد الدول المشاركة في المعرض، ويحيط بهذا المعلم ثلاثة أجنحة يجسّد كل منها موضوعات المعرض الفرعية المتمثلة في: ((الازدهار للجميع))، و((العمل المناخي))، و((غد أفضل)).
لمحات من إكسبو
انطلقت الدورة الأولى من معرض ((إكسبو)) في لندن 1851 تحت عنوان ((المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم)) كأحد الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية، وشهد المعرض آنذاك حضور 6 ملايين شخص، واستخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف ((فيكتوريا وألبرت)).
بعد نجاح المعرض، قررت فرنسا استضافته في النسخة الثانية في باريس عام 1855، وتم تغيير اسمه إلى (the World Exposition) شاركت فيه 40 دولة وزار المعرض أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.
عاد المعرض إلى لندن في عام 1862 وعرض تشارلز باباغ المحرك التحليلي الذي شكّل فيما بعد الأساس لتطوير الحاسوب الميكانيكي. وقد كان هذا المحرك نسخة أكثر تطورا من ((مكنة الفروق)) التي لم يُسمح لباباغ بعرضها في المعرض العظيم عام 1851.
قائمة التراث
في 1867 أظهر المعرض جزءًا كبيرًا من النجاح المتواصل الذي حققته العلامة التجارية الفاخرة لويس فيتون إلى سجلها الحافل بالمشاركات في المعارض العالمية. وقد فازت حقائب السفر التي أنتجتها الشركة بميدالية برونزية في هذا المعرض الدولي بسبب شكلها المستطيل ومتانتها التي تجعلها قابلة للتكديس، الأمر الذي جعلها من أفضل الحقائب المثالية للسفر، مما جعل معرض ((إكسبو)) محصورًا بين الدول الأوربية في البداية إلى أن قررت أمريكا إقامته وأصبح حدثًا من الممكن أن تنظمه دولة خارج أوروبا، فيما أقيمت الدورة العالمية لـ((معرض إكسبو الدولي)) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1876، وعرض من خلاله أول جهاز هاتف، وأول آلة كاتبة تجارية، وأعلن عن إطلاق طماطم ((هاينز)).
في إكسبو 1878 الذي أقيم في ((باريس)) وبعد 19 عاما فقط من حفر أول بئر نفط، عرض أوغستين موشوت أول جهاز قادر على جمع الطاقة الشمسية. واستخدم موشوت المرايا لتكثيف أشعة الشمس الضاربة على وعاء نحاسي أسود مليء بالمياه. ونتيجة لذلك، تبخرت المياه واستُخدم البخار الناتج في تشغيل وحدة تبريد أنتجت قطعا من الثلج، وظهرت بذلك أولى بوادر الطاقة المتجددة.
كان معرض ملبورن الذي أقيم في عام 1880 العالمي أول إكسبو دولي يُنظَّم في نصف الكرة الجنوبي. استضاف الموقع الرئيسي للمعرض أول برلمان لأستراليا في عام 1901، وتحوّل إلى مستشفى ميداني أثناء جائحة الإنفلونزا الإسبانية في الفترة بين 1918 و1920، وفي الآونة الأخيرة أصبح مكانا لتنظيم الفعاليات. وقد تم إدراج المبنى في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
تصميم البرج
في 1889 تم استضافة المعرض في باريس والذي من خلاله برز برج إيفل الذي أصبح اليوم رمزا لفرنسا، كان أكثر المعالم تمييزا لمعرض عام 1889، ولكنه لم يحظَ بالاهتمام على الفور حينذاك، بل اعتبره كثيرون برجا ((غير مكتمل ومُربكا ومشوها)). وقد فاز تصميم البرج بتصويت الحكام في مسابقة شارك فيها أكثر من 700 تصميم، بما في ذلك مخططات لمرشة ري فعالة وتصميم مقصلة بارتفاع 300 متر.
في المعرض 1893 الذي أقيم في شيكاغو، تنافس كل من توماس إديسون ونيكولا تيسلا في الترويج لاختراعاتهما في مجال الكهرباء. فبينما حاول إديسون إقناع الناس بمزايا التيار المستمر، كان تيسلا يروج بشدة لمزايا التيار المتردد. وفي النهاية فاز تيسلا، وأصبح التيار المتردد معيارا وطنيا معترفا به في الولايات المتحدة.
ونظمت باريس مرة أخرى ((إكسبو 1900)) وكانت هذه الدورة طفرة في عالم المعارض، إذ شهدت حضور أكثر من 50 مليون شخص، وعرض من خلالها ابتكارات عدة منها السلالم الكهربائية، ومحركات الديزل، وعجلات الملاهي العملاقة، والأفلام الناطقة. كما اشتهر المعرض أيضًا بإطلاق الدورة الثانية للألعاب الأولمبية.
واحتضنت مدينة سانت لويس الأمريكية ((معرض إكسبو الدولي 1904)) والذي تميز بعرض أكواز المثلجات الصالحة للأكل، والتي كانت تُقدم حتى ذلك الحين باستخدام العبوات المعدنية أو الورقية.
وأثار إكسبو 1906 في ميلانو ضجة وجذب انتباه العالم إلى آلة الإسبريسو الجديدة. ولا يخفى على أحد فضل هذه الآلة المبتكرة في إيقاظ وإعادة النشاط لملايين الناس والعاملين في جميع أنحاء العالم إلى يومنا هذا. وقد ساهمت الآلة في رفع قيمة سوق القهوة العالمي إذ يبلغ حوالي 374 مليار درهم (ما يعادل 102 مليار دولار أمريكي)، فيما احتفل ((معرض إكسبو الدولي 1915)) في سان فرانسيسكو بافتتاح قناة بنما، وأتاح للمدينة فرصة التعافي من آثار الزلزال المدمّر الذي ضربها عام 1906.
في عام 1929 استضافت برشلونة المعرض الذي صمم كل من لودفيغ ميس فان دير روه وليلي رايش الجناح الألماني في إكسبو 1929 ببرشلونة، وأثر الجناح بشكل كبير على الفن المعماري. فُكك المبنى البسيط المصنوع من الزجاج والفولاذ وأربعة أنواع من الأحجار، والذي عُرف لاحقا باسم جناح برشلونة، بعد انتهاء الحدث، ثم أعيد بناؤه مرة أخرى في الثمانينيات.
وبينما ركزت معارض إكسبو الدولية السابقة على المنتجات، بدءا من أجهزة الفاكس وصولا إلى العلكة، ركز إكسبو 1933 في شيكاغو على التنبؤ بالمستقبل عبر تصميم أجنحة تضمنت شكل المنزل المستقبلي. واشتمل هذا المنزل الفولاذي على الكماليات في ذلك الوقت، مثل مكيف هواء وغسالة صحون ومرآب.
في إكسبو باريس عام 1937 وبعد أن بدأت ملامح الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق، أصبح أشهر إرث لإكسبو 1937 هو تأمل الحرب ذاتها في لوحة بابلو بيكاسو ((غرنيكا)). إذ يصور بيكاسو تدمير مدينة غرنيكا الواقعة في إقليم الباسك. ولا تزال اللوحة تحتفظ بقدرتها على إثارة مشاعر الانزعاج لدى كل من يشاهدها حتى بعد مرور أكثر من 80 عاما.
وفي عام 1939-1940 انطلق جهاز التلفزيون الذي نعرفه ببث تلفزيوني لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت وهو يفتتح معرض نيويورك الدولي، وبسبب غرابة هذا الاختراع آنذاك، عرضت مؤسسة الإذاعة الأمريكية جهاز تلفزيون شفاف يوضح كافة أجزاء الجهاز وطريقة عمله حتى يقتنع الجمهور أنه اختراع حقيقي وليس مجرد خدعة.
واشتهر ((معرض إكسبو الدولي 1958)) في بلجيكا بنصب ((الأتوميوم)) الضخم المصنوع من الكريستال الصلب، والذي يعتبر في وقتنا الحالي أحد أهم معالم مدينة بروكسيل.
في سياتل استُلهم تصميم المبنى المميز في إكسبو 1962 ((مسلة الفضاء)) من الأجسام الفضائية الطائرة وجهاز تشغيل الأسطوانات الموسيقية القديمة. وقد أثر أسلوب تصميم المبنى في زيادة شعبية أسلوب الغوغي في التصميم المعماري. ويستلهم الغوغي تصميماته من عناصر مستقبلية ويعتمد على الفولاذ والزجاج والنيون.
ترك لنا إكسبو 1967 الذي أقيم في مونتريال العديد من الموروثات المؤثرة، ومن بينها تصميم المجمع السكني الذي يُدعى المحمية 67 والذي صممه الشهير موشيه سافدي باستخدام مكعبات لعبة الليغو. واشترى سافدي حينها كل قطع ومكعبات اللعبة المتوفرة في مونتريال بغرض إنشاء نموذج لوحدات المشروع السكني البالغ عددها 158 وحدة.
وكان ((معرض إكسبو الدولي 1970)) في مدينة أوساكا اليابانية نافذة لعرض النماذج الأولى للهواتف النقالة، غير أن محور الاهتمام الأبرز في تلك الدورة تمثل في عرض صخرة قمرية كبيرة في جناح الولايات المتحدة الأمريكية أحضرها رواد فضاء مركبة ((أبولو 12)) إلى الأرض عام 1969.
كان إكسبو 1974 في سبوكان بواشنطن أول حدث عالمي يهتم بنشر الوعي البيئي، وهو ما مهد الطريق أمام الكثير من الفعاليات المشابهة. وقد حث المنظمون كل عارض على تناول مواضيع بيئية، وتألقت حينها شركة جنرال موتورز عبر عرض إكس بي-883 الذي شكَّل نموذجا أوليا للسيارات الهجينة الحديثة.
ونجح إكسبو 1975 الذي أقيم في أوكيناوا في رسم صورة تخيلية للمدن العائمة في المستقبل قبل 20 عاما على عرض فيلم ((عالم الماء))، وذلك بفضل تصميم أُطلق عليه اسم مدينة ((أكوابوليس))، وكان عبارة عن مدينة شبه مغمورة بالمياه تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع. وتضمنت أكوابوليس أول المشاريع العالمية التي اختبرت عمليات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في العالم.
وأبهر جناح الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو 1982 الزوار عبر عرض أول شاشة تعمل باللمس في العالم تحت اسم ((أكوتاتش))، في وقت كان فيه مستخدمو الحواسيب معتادين على لوحات المفاتيح المتصلة والملحقات السلكية الثقيلة فقط. وقد جرى تركيب هذه اللوحات على 33 شاشة. وأثارت هذه الشاشات دهشة المستخدمين الذين تمكنوا من التحكم بالحاسوب عبر الضغط واللمس وتمرير الأصابع فقط.
وشهد معرض إكسبو لويزيانا في 1984 أول شخصية رمزية في تاريخ إكسبو الدولي، وكانت على شكل بجعة بيضاء كرتونية كبيرة تحمل اسم ((سيمور دي فير)). وبعد ذلك، شهد العالم الكثير من شخصيات إكسبو المميزة مثل الروبوت ((إيرني)) الذي كان شخصية إكسبو 1986 في فانكوفر، وشخصية ((فودي)) المكونة من الفواكه والخضراوات في إكسبو 2015 في ميلان.
واحتفل إكسبو 1998 في لشبونة بمرور 500 عام على اكتشاف فاسكو دي غاما المسار البحري إلى الهند. ومهد الحدث الدولي الطريق نحو المستقبل عبر تسليط الضوء على برنامج بوليس الذي يركز على أسلوب حياة صديق للبيئة في 39 مدينة برتغالية.
وصنعت علامة بي إم دبليو ((لإكسبو)) 2000 في هانوفر أسطولا من سياراتها التي تعمل على الهيدروجين بقوة 750 حصانا. وكانت هذه السيارات وسيلة النقل الرسمية لضيوف الحدث الدولي. وبالطبع لم تترك هذه السيارات أي أثر سلبي على البيئة بسبب اعتمادها على الوقود الخالي من المواد الملوثة.
وكشف إكسبو 2005 الذي أقيم في مقاطعة آيشي اليابانية عن تجارب مذهلة مثل مسابقة السومو الكبرى، لكن الابتكار الذي خطف الأنظار حينها كان المسرح المزود بشاشة عرض ضخمة عالية الدقة والمعروفة باسم ((شاشة إتش دي)).
وامتد موقع إكسبو 2010 شنغهاي على مساحة 5.23 كيلو مترات مربعة، ما يجعله أكبر إكسبو دولي على الإطلاق. وسجّل الحدث الدولي أعلى معدلات حضور على مدى قرنين من الزمن، إذ استقبل 73.5 مليون زائر.
وتعد استضافة دبي إكسبو 2020، أول إكسبو دولي يُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

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