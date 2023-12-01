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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

12/1/2023 2:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - رحمه الله -.
وأدى الصلاة مع ولي العهد على الفقيد، كل من الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، والأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأدى الصلاة مع ولي العهد أبناء وأحفاد الفقيد - رحمه الله - الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن ممدوح عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مع ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وكبار المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.

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