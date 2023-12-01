الكرملين: أوبك+ تساهم في استقرار أسواق الطاقة وتحقيق التوازن

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين الجمعة أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع مجموعة“أوبك+”، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.

وأشاد“بيسكوف” بجهود المجموعة موضحًا أنها تساهم في استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في أسعار النفط.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وذلك بعدما أعلن“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي أمس أن موسكو سوف تزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول.

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