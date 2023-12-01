الكرملين: أوبك+ تساهم في استقرار أسواق الطاقة وتحقيق التوازن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين الجمعة أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع مجموعة“أوبك+”، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.
وأشاد“بيسكوف” بجهود المجموعة موضحًا أنها تساهم في استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في أسعار النفط.
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وذلك بعدما أعلن“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي أمس أن موسكو سوف تزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول.
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