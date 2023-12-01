آي إن جي: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة 6 مرات العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع“آي إن جي إيكونومكس” في مذكرة صدرت الخميس أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة ست مرات في العام المقبل، مع إظهار الاقتصاد الأمريكي علامات واضحة على التباطؤ.
وحسبما نقل“إنسايدر”، قال“جيمس نايتلي” كبير خبراء الاقتصاد الدولي لدى“آي إن جي”: لدينا نمو متواضع، وتضخم وسوق عمل هادئ، وهو بالضبط ما يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته، وينبغي أن يؤكد ذلك عدم الحاجة إلى تشديد إضافي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
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وأشار“نايتلي” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل، متوقعًا خفض الفائدة ست مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس يصل مجموعها إلى 150 نقطة أساس، متوقعًا امتداد تخفيضات الفائدة حتى عام 2025 مع لا يقل عن أربع مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس.
وتشير تلك التخفيضات إلى وصول معدل الفائدة إلى حوالي 3.83% في نهاية العام المقبل، وعند 2.83% بنهاية 2025، من المستوى الحالي البالغ 5.33%.
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