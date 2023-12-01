آي إن جي: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة 6 مرات العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“آي إن جي إيكونومكس” في مذكرة صدرت الخميس أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة ست مرات في العام المقبل، مع إظهار الاقتصاد الأمريكي علامات واضحة على التباطؤ.

وحسبما نقل“إنسايدر”، قال“جيمس نايتلي” كبير خبراء الاقتصاد الدولي لدى“آي إن جي”: لدينا نمو متواضع، وتضخم وسوق عمل هادئ، وهو بالضبط ما يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته، وينبغي أن يؤكد ذلك عدم الحاجة إلى تشديد إضافي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

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وأشار“نايتلي” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل، متوقعًا خفض الفائدة ست مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس يصل مجموعها إلى 150 نقطة أساس، متوقعًا امتداد تخفيضات الفائدة حتى عام 2025 مع لا يقل عن أربع مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس.

وتشير تلك التخفيضات إلى وصول معدل الفائدة إلى حوالي 3.83% في نهاية العام المقبل، وعند 2.83% بنهاية 2025، من المستوى الحالي البالغ 5.33%.

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