-->

Saturday, 02 December 2023 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آي إن جي: الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة 6 مرات العام المقبل

12/1/2023 2:18:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع“آي إن جي إيكونومكس” في مذكرة صدرت الخميس أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة ست مرات في العام المقبل، مع إظهار الاقتصاد الأمريكي علامات واضحة على التباطؤ.

وحسبما نقل“إنسايدر”، قال“جيمس نايتلي” كبير خبراء الاقتصاد الدولي لدى“آي إن جي”: لدينا نمو متواضع، وتضخم وسوق عمل هادئ، وهو بالضبط ما يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته، وينبغي أن يؤكد ذلك عدم الحاجة إلى تشديد إضافي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

موضوعات متعلقة إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وأشار“نايتلي” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل، متوقعًا خفض الفائدة ست مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس يصل مجموعها إلى 150 نقطة أساس، متوقعًا امتداد تخفيضات الفائدة حتى عام 2025 مع لا يقل عن أربع مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس.

وتشير تلك التخفيضات إلى وصول معدل الفائدة إلى حوالي 3.83% في نهاية العام المقبل، وعند 2.83% بنهاية 2025، من المستوى الحالي البالغ 5.33%.

أرقام

MENAFN01122023000202011048ID1107523245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث