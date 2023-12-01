سيتي جروب يتوقع ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“بيتا مانثي” الخبيرة الاستراتيجية لدى“سيتي جروب” في مذكرة وصول الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي في العام المقبل مع تحسن توازن المخاطر الكلية.

ويرى البنك أن مؤشر الأسهم الأوروبية“ستوكس يوروب 600” قد يرتفع بحوالي 10.5% عن المستويات الحالية ليصل إلى 510 نقاط بنهاية عام 2024.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وأشارت“مانثي” إلى أن اقتصاديي“سيتي جروب” يتوقعون نموًا اقتصاديًا عالميًا ضعيفًا في العام المقبل، لكنها أضافت أن انخفاض التضخم وتراجع المخاطر الجيوسياسية والتراجع المحتمل لنشاط الأعمال الأوروبي يُنبئ بالخير للأسهم.

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