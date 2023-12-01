-->

Saturday, 02 December 2023 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيتي جروب يتوقع ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي العام المقبل

12/1/2023 2:18:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع“بيتا مانثي” الخبيرة الاستراتيجية لدى“سيتي جروب” في مذكرة وصول الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي في العام المقبل مع تحسن توازن المخاطر الكلية.

ويرى البنك أن مؤشر الأسهم الأوروبية“ستوكس يوروب 600” قد يرتفع بحوالي 10.5% عن المستويات الحالية ليصل إلى 510 نقاط بنهاية عام 2024.

موضوعات متعلقة إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وأشارت“مانثي” إلى أن اقتصاديي“سيتي جروب” يتوقعون نموًا اقتصاديًا عالميًا ضعيفًا في العام المقبل، لكنها أضافت أن انخفاض التضخم وتراجع المخاطر الجيوسياسية والتراجع المحتمل لنشاط الأعمال الأوروبي يُنبئ بالخير للأسهم.

أرقام

MENAFN01122023000202011048ID1107523243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث