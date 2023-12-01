سيتي جروب يتوقع ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع“بيتا مانثي” الخبيرة الاستراتيجية لدى“سيتي جروب” في مذكرة وصول الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي في العام المقبل مع تحسن توازن المخاطر الكلية.
ويرى البنك أن مؤشر الأسهم الأوروبية“ستوكس يوروب 600” قد يرتفع بحوالي 10.5% عن المستويات الحالية ليصل إلى 510 نقاط بنهاية عام 2024.
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وأشارت“مانثي” إلى أن اقتصاديي“سيتي جروب” يتوقعون نموًا اقتصاديًا عالميًا ضعيفًا في العام المقبل، لكنها أضافت أن انخفاض التضخم وتراجع المخاطر الجيوسياسية والتراجع المحتمل لنشاط الأعمال الأوروبي يُنبئ بالخير للأسهم.
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