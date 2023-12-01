الولايات المتحدة تستهدف خفض إيرادات روسيا من الطاقة للنصف بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تهدف واشنطن إلى خفض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى النصف بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره“جيفري بيات” مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة لصحيفة“فاينانشال تايمز”.
وصرح“بيات” قائلاً: القيود المفروضة على قدرة الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” على تمويل غزو أوكرانيا يجب أن تضمن عدم قدرة روسيا على شن هجوم مرة أخرى على الدول المجاورة. وأضاف: لذلك سيتعين علينا الالتزام بذلك لسنوات مقبلة، ما دام“بوتين” مستمرا في هذه الحرب.
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وفي العام الماضي، قادت الولايات المتحدة دول مجموعة السبع الأخرى في فرض سقف لأسعار النفط الروسية بهدف الحفاظ على تدفق الخام مع خفض إيرادات الكرملين.
وفي حين أدت هذه الإجراءات في البداية إلى انخفاض حاد في أسعار الخام الروسي، إلا أن الكرملين طور منذ ذلك الحين شبكة جديدة من التجار والسفن للتحايل على القيود ما مكنه من البيع للمشترين خاصة في الهند والصين بأسعار أعلى من سقف الأسعار، وتم نقل جزء كبير من هذا النفط عبر“أسطول الظل” من السفن التي تجعل ملكيتها الغامضة من الصعب تقييدها بالعقوبات.
وقال“بيات” إن الولايات المتحدة تبحث عن طرق لجعل أسطول الظل هذا أقل فعالية.
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