الولايات المتحدة تستهدف خفض إيرادات روسيا من الطاقة للنصف بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) تهدف واشنطن إلى خفض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى النصف بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره“جيفري بيات” مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة لصحيفة“فاينانشال تايمز”.

وصرح“بيات” قائلاً: القيود المفروضة على قدرة الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” على تمويل غزو أوكرانيا يجب أن تضمن عدم قدرة روسيا على شن هجوم مرة أخرى على الدول المجاورة. وأضاف: لذلك سيتعين علينا الالتزام بذلك لسنوات مقبلة، ما دام“بوتين” مستمرا في هذه الحرب.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وفي العام الماضي، قادت الولايات المتحدة دول مجموعة السبع الأخرى في فرض سقف لأسعار النفط الروسية بهدف الحفاظ على تدفق الخام مع خفض إيرادات الكرملين.

وفي حين أدت هذه الإجراءات في البداية إلى انخفاض حاد في أسعار الخام الروسي، إلا أن الكرملين طور منذ ذلك الحين شبكة جديدة من التجار والسفن للتحايل على القيود ما مكنه من البيع للمشترين خاصة في الهند والصين بأسعار أعلى من سقف الأسعار، وتم نقل جزء كبير من هذا النفط عبر“أسطول الظل” من السفن التي تجعل ملكيتها الغامضة من الصعب تقييدها بالعقوبات.

وقال“بيات” إن الولايات المتحدة تبحث عن طرق لجعل أسطول الظل هذا أقل فعالية.

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