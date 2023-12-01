صعود أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً إثر مخاوف نقص الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء اتساع فجوة المعروض خلال العام القادم بعد قرار السلطات في بنما بإغلاق أحد أكبر المناجم في البلاد.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) في بورصة شيكاغو بنسبة 0.34% إلى 386.35 سنت للرطل في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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وذلك بعدما لامست أسعار النحاس في بورصة لندن أعلى مستوى لها في 11 أسبوعاً عند 8507 دولارات للطن خلال تعاملات اليوم.
وقررت السلطات في بنما وقف العمل في منجم“كوبري” التابع لشركة“فيرست كوانتم مينرالز” الكندية، والمسؤول عن قرابة 1.5% من إمدادات النحاس حول العالم، بالتزامن مع توقعات اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النحاس خلال العام المقبل إثر اختناقات الإنتاج في كل من تشيلي والبيرو، في ظل نمو الطلب الصيني، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
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