صعود أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً إثر مخاوف نقص الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء اتساع فجوة المعروض خلال العام القادم بعد قرار السلطات في بنما بإغلاق أحد أكبر المناجم في البلاد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) في بورصة شيكاغو بنسبة 0.34% إلى 386.35 سنت للرطل في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وذلك بعدما لامست أسعار النحاس في بورصة لندن أعلى مستوى لها في 11 أسبوعاً عند 8507 دولارات للطن خلال تعاملات اليوم.

وقررت السلطات في بنما وقف العمل في منجم“كوبري” التابع لشركة“فيرست كوانتم مينرالز” الكندية، والمسؤول عن قرابة 1.5% من إمدادات النحاس حول العالم، بالتزامن مع توقعات اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النحاس خلال العام المقبل إثر اختناقات الإنتاج في كل من تشيلي والبيرو، في ظل نمو الطلب الصيني، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

أرقام