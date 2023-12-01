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صعود أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً إثر مخاوف نقص الإمدادات

12/1/2023 2:18:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء اتساع فجوة المعروض خلال العام القادم بعد قرار السلطات في بنما بإغلاق أحد أكبر المناجم في البلاد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس (الأكثر نشاطاً) في بورصة شيكاغو بنسبة 0.34% إلى 386.35 سنت للرطل في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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وذلك بعدما لامست أسعار النحاس في بورصة لندن أعلى مستوى لها في 11 أسبوعاً عند 8507 دولارات للطن خلال تعاملات اليوم.

وقررت السلطات في بنما وقف العمل في منجم“كوبري” التابع لشركة“فيرست كوانتم مينرالز” الكندية، والمسؤول عن قرابة 1.5% من إمدادات النحاس حول العالم، بالتزامن مع توقعات اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النحاس خلال العام المقبل إثر اختناقات الإنتاج في كل من تشيلي والبيرو، في ظل نمو الطلب الصيني، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

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