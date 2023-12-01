تباين الأسهم الصينية في الختام مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت نتائج مسح خاص نمو النشاط الصناعي في البلاد على نحو غير متوقع، فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل الجديدة بمعدل طفيف في نوفمبر.
وعند الإغلاق، استقر مؤشر“شنغهاي المركب” عند 3031 نقطة، وصعد مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.25% إلى 1887 نقطة، في حين هبط مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.38% إلى 3482 نقطة.
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وأوضحت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم، ارتفاع مؤشر“كايكسن” لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.7 نقطة في قراءة نوفمبر، بعد أن بلغت بـ 49.5 نقطة في أكتوبر، وتقارن تلك التقديرات بالبيانات الرسمية التي صدرت أمس، وأظهرت تحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي قليلاً إلى 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج مسح أجرته“تشاينا إندكس أكاديمي” المتخصصة في دراسات سوق العقارات، ارتفاع متوسط أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.05% في نوفمبر ليسجل ثالث زيادة شهرية على التوالي، بينما أبلغت 38 مدينة من أصل 100 مدينة شملها الاستطلاع؛ عن حدوث زيادة في الأسعار.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1374 يوان في تمام الساعة 12:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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