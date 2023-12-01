تباين الأسهم الصينية في الختام مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت نتائج مسح خاص نمو النشاط الصناعي في البلاد على نحو غير متوقع، فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل الجديدة بمعدل طفيف في نوفمبر.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر“شنغهاي المركب” عند 3031 نقطة، وصعد مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.25% إلى 1887 نقطة، في حين هبط مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.38% إلى 3482 نقطة.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

وأوضحت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم، ارتفاع مؤشر“كايكسن” لمديري المشتريات الصناعي إلى 50.7 نقطة في قراءة نوفمبر، بعد أن بلغت بـ 49.5 نقطة في أكتوبر، وتقارن تلك التقديرات بالبيانات الرسمية التي صدرت أمس، وأظهرت تحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي قليلاً إلى 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج مسح أجرته“تشاينا إندكس أكاديمي” المتخصصة في دراسات سوق العقارات، ارتفاع متوسط أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.05% في نوفمبر ليسجل ثالث زيادة شهرية على التوالي، بينما أبلغت 38 مدينة من أصل 100 مدينة شملها الاستطلاع؛ عن حدوث زيادة في الأسعار.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1374 يوان في تمام الساعة 12:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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