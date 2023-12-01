وزير النقل يبحث مع هاتشيسون العالمية تدعيم التعاون في مجال النقل البحري

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا موسعا مع كليمنس شانج رئيس مجلس ادارة شركة هاتشيسون العالمية بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن في مستهل زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية و أنه يوجد في مصر 55ميناء بحري (18 ميناء تجاري و37 ميناء تخصصي )وانه يتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجيستيات بتطوير الموانىء البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة (شبكة القطار الكهربائي السريع ) كما أن بمصر قوة بشرية كبيرة ويتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري كما أن بمصر اراضي زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج وهو ما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج مشيرا الى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات مضيفا ان مصر تشهد تطور كبير في مجال المناطق الإقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر وحيث قامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخراً إلى الخارج لافتاً إلى أن شركة ديمي البلجيكية جاري التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لافتا الى التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات و بضائع عامة وصب سائل وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب.

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ومن جانبه أعرب رئيس شركة هاتشيسون العالمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري خاصة مع ماتشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج مضيفا ان هاتشيسون على سبيل المثال تمتلك شركتي CKI وهاسكي واللتان تعملان في مجال الطاقة.

لفت الى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري مجال الهيدروجين الأخضر وهو مارحب به وزير النقل وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصـرى للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام مشيرا الى ان إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة باولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات“هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون اكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، و الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

واشار وزير النقل الى ان هذا التعاون مع اكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.