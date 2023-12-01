البورصة تواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة في نوفمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت البورصة المصرية تحقيق أرقاما قياسية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية مع إعادة تقييم لأسهم الشركات على خلفية التوقعات بخفض قيمة الجنيه، فضلا عن أنباء خاصة ببعض الشركات.

وذكرت البورصة في تقريرها الشهري الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربحت خلال تعاملات الشهر الماضي نحو 40 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.676 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.636 تريليون جنيه بتعاملات الشهر السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.

موضوعاتالبورصة تخسر 34 مليار جنيه وأداء متباين بمؤشراتها خلال أسبوع “القاهرة للإسكان” تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها إلى 448.18 مليون جنيه “إي فاينانس” تشتري 202 ألف سهم خزينة

سجلت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.29 في المائة ليصل إلى مستوى 24383.27 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 4.44 في المائة ليصل إلى مستوى 4865.72 نقطة، فيما سجل مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 3.63 في المائة ليبلغ مستوى 7159.64 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي ليبلغ نحو 927.5 مليار جنيه من خلال تداول نحو 31,856 مليون ورقة منفذة على 2,771 مليون عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933.2 مليار جنيه من خلال تداول بلغت 17,896 مليون ورقة منفذة على 2,322 مليون عملية خلال الشهر السابق له ،واستحوذت الأسهم على 11.52 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.48 % خلال الشهر

واستحوذت تعاملات المصريين نسبة 87.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 %والعرب على 7.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 367.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات

أ ش أ