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ارتفاع مبيعات كيا في نوفمبر الماضي بنسبة 1.7%

12/1/2023 2:18:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كيا” ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة التابعة لشركة“هيونداي موتور” في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ إنها باعت 260,227 سيارة في الشهر الماضي، ارتفاعا من 255,836 وحدة في العام السابق

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وارتفعت الشحنات الأجنبية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 209,637 وحدة في الشهر الماضي، لكن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 3.6% إلى 50,022 وحدة.

أ ش أ

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