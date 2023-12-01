ارتفاع مبيعات كيا في نوفمبر الماضي بنسبة 1.7%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“كيا” ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الشركة التابعة لشركة“هيونداي موتور” في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ إنها باعت 260,227 سيارة في الشهر الماضي، ارتفاعا من 255,836 وحدة في العام السابق
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وارتفعت الشحنات الأجنبية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 209,637 وحدة في الشهر الماضي، لكن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 3.6% إلى 50,022 وحدة.
أ ش أ
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