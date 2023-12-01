إيطاليا: 100 مليون يورو مساهمة في“صندوق الخسائر والأضرار”

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني الجمعة أن حكومتها ستقدم مساهمة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو في“صندوق الخسائر والأضرار” لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

ووفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قالت ميلوني، خلال كلمتها في قمة (تحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ)“سنساهم أيضًا في صندوق الخسائر والأضرار للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بمبلغ 100 مليون يورو”.

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وكان المؤتمر، الذي تستضيفه دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قد أعلن في يومه الأول أمس الخميس تنفيذ الصندوق، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ”الإيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب”.

وكان رئيس (كوب 28) سلطان الجابر قد قال بعد اعتماد قرار تفعيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في (كوب 27)،“أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا”.

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