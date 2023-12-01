ارتفاع مبيعات شركة ((هيونداي)) في نوفمبر بنسبة 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إن مبيعاتها في نوفمبر ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الراقية.
وقالت“هيونداي” في بيان اوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)إنها باعت ما مجموعه 365,576 سيارة في نوفمبر ارتفاعا من 348,280 وحدة في العام سابق، مع زيادة مبيعات الطرازات المتعددة الأغراض وطرازات علامتها التجارية المستقلة“جينيسيس”.
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وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 72,085 وحدة؛ بينما ارتفعت الشحنات الخارجية بنسبة 2.1% إلى 293,518 وحدة.
وقال ممثل بالشركة إن الشركة ستستجيب بنشاط لبيئة الأعمال غير المستقرة من خلال تحسين الإنتاج والمبيعات، وكذلك تحسين تشكيلة منتجاتها مع التركيز على طرازات السيارات ذات القيمة المضافة العالية.
أ ش أ
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