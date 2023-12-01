ارتفاع مبيعات شركة ((هيونداي)) في نوفمبر بنسبة 5%

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إن مبيعاتها في نوفمبر ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الراقية.

وقالت“هيونداي” في بيان اوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)إنها باعت ما مجموعه 365,576 سيارة في نوفمبر ارتفاعا من 348,280 وحدة في العام سابق، مع زيادة مبيعات الطرازات المتعددة الأغراض وطرازات علامتها التجارية المستقلة“جينيسيس”.

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وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 72,085 وحدة؛ بينما ارتفعت الشحنات الخارجية بنسبة 2.1% إلى 293,518 وحدة.

وقال ممثل بالشركة إن الشركة ستستجيب بنشاط لبيئة الأعمال غير المستقرة من خلال تحسين الإنتاج والمبيعات، وكذلك تحسين تشكيلة منتجاتها مع التركيز على طرازات السيارات ذات القيمة المضافة العالية.

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