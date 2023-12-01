8.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.3 مليار درهم .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أن دائرة الأراضي شهدت تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليار درهم منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 185.01 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 101 رهن أراض بقيمة 513.99 مليون درهم و522 رهن فلل وشقق بقيمة 879.65 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 149.75 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 106.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 156 هبة بقيمة 738.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 227.57 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 90.79 مليون درهم.

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