بريطانيا تعلن تخصيص 1.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع المناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن بلاده قررت تخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني لتمويل مشاريع المناخ بما في ذلك الطاقة المتجددة والابتكار الأخضر ووقف إزالة الغابات.
وقال سوناك – في كلمته خلال قمة كوب 28 المنعقدة في دبي اليوم /الجمعة/ – إن المملكة المتحدة تقود بالقدوة ويجب على الآخرين أن يحذوا حذوها.
موضوعات متعلقة
إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي
وتابع قائلا“نحن ملتزمون تماما بأهدافنا المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، ولقد قمنا بالفعل بإزالة الكربون بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر، كما انخفضت انبعاثاتنا بنسبة 48% منذ عام 1990، مقارنة بالتخفيضات المحدودة من الآخرين وزيادة بنسبة 300% من الصين”.
ولفت إلى أن الشواهد البيئية وتنامي الكوارث الطبيعية يشير إلى أن العالم لا يتحرك بالسرعة والكفاءة المطلوبة، داعيا الدول المسئولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات إلى سرعة تنفيذ الالتزمات التي تعهدوا بها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده من أكثر الدول التي تقدم تبرعات في مجال حماية البيئة لرغبتها في مساعدة اولئك الذين يعانون من عواقب التغيرات المناخية.
أ ش أ
MENAFN01122023000202011048ID1107523232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.