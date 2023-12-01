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بريطانيا تعلن تخصيص 1.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع المناخ

12/1/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن بلاده قررت تخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني لتمويل مشاريع المناخ بما في ذلك الطاقة المتجددة والابتكار الأخضر ووقف إزالة الغابات.

وقال سوناك – في كلمته خلال قمة كوب 28 المنعقدة في دبي اليوم /الجمعة/ – إن المملكة المتحدة تقود بالقدوة ويجب على الآخرين أن يحذوا حذوها.

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وتابع قائلا“نحن ملتزمون تماما بأهدافنا المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، ولقد قمنا بالفعل بإزالة الكربون بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر، كما انخفضت انبعاثاتنا بنسبة 48% منذ عام 1990، مقارنة بالتخفيضات المحدودة من الآخرين وزيادة بنسبة 300% من الصين”.

ولفت إلى أن الشواهد البيئية وتنامي الكوارث الطبيعية يشير إلى أن العالم لا يتحرك بالسرعة والكفاءة المطلوبة، داعيا الدول المسئولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات إلى سرعة تنفيذ الالتزمات التي تعهدوا بها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده من أكثر الدول التي تقدم تبرعات في مجال حماية البيئة لرغبتها في مساعدة اولئك الذين يعانون من عواقب التغيرات المناخية.

أ ش أ

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