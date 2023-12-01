أكبر شركة نفط في كولومبيا تستثمر نحو 6 مليارات دولار في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة النفط الكولومبية“إيكوبترول – Ecopetrol” على الحفاظ على مستويات الاستثمار بين 5.7 مليار دولار و6.7 مليار دولار في عام 2024، بما يتماشى مع الالتزام بأمن الطاقة، وخطط تحول الطاقة في البلاد في ظل استراتيجية 2040.
وبحسب بيان أصدرته الشركة المملوكة للدولة الخميس، إن غالبية هذا الإنفاق، ستخصص للحفاظ على الإنتاج في عام 2024 بين 725 ألف و730 ألف برميل يوميًا، ومصافي الشركة عند ما بين 420 ألف و430 ألف برميل يوميًا ونقل أكثر من مليون برميل يوميًا.
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وأضاف البيان، أنه سيتم توجيه أكثر من 40% من الخطة (البالغة حوالي 27 تريليون بيزو) نحو مشاريع تحول الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الانبعاثات، وإمدادات الغاز الطبيعي، وإزالة الكربون، ونقل الكهرباء، والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص ما يعادل 50% تقريبًا من الخطة السنوية للاستثمارات في التنقيب عن النفط وإنتاجه، في مقابل ما يعادل 12% تقريبًا للتنقيب عن الغاز وإنتاجه، وذلك للوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة.
وتهدف الخطة المالية لأكبر شركة في كولومبيا (نيويورك: EC) إلى تحقيق عوائد تنافسية عند مستويات خام برنت البالغة 75 دولارًا للبرميل، خلال عام 2024.
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