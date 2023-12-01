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أكبر شركة نفط في كولومبيا تستثمر نحو 6 مليارات دولار في 2024

12/1/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة النفط الكولومبية“إيكوبترول – Ecopetrol” على الحفاظ على مستويات الاستثمار بين 5.7 مليار دولار و6.7 مليار دولار في عام 2024، بما يتماشى مع الالتزام بأمن الطاقة، وخطط تحول الطاقة في البلاد في ظل استراتيجية 2040.

وبحسب بيان أصدرته الشركة المملوكة للدولة الخميس، إن غالبية هذا الإنفاق، ستخصص للحفاظ على الإنتاج في عام 2024 بين 725 ألف و730 ألف برميل يوميًا، ومصافي الشركة عند ما بين 420 ألف و430 ألف برميل يوميًا ونقل أكثر من مليون برميل يوميًا.

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وأضاف البيان، أنه سيتم توجيه أكثر من 40% من الخطة (البالغة حوالي 27 تريليون بيزو) نحو مشاريع تحول الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الانبعاثات، وإمدادات الغاز الطبيعي، وإزالة الكربون، ونقل الكهرباء، والبنية التحتية.

وسيتم تخصيص ما يعادل 50% تقريبًا من الخطة السنوية للاستثمارات في التنقيب عن النفط وإنتاجه، في مقابل ما يعادل 12% تقريبًا للتنقيب عن الغاز وإنتاجه، وذلك للوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة.

وتهدف الخطة المالية لأكبر شركة في كولومبيا (نيويورك: EC) إلى تحقيق عوائد تنافسية عند مستويات خام برنت البالغة 75 دولارًا للبرميل، خلال عام 2024.

أرقام

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