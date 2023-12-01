الذهب يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم تصريحات“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.6% أو 32.5 دولار عند 2089.7 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.25%.

موضوعاتإدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية مجموعة أداني تُخطط لاستثمار 84 مليار دولار على مدى العقد المقبل

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.12 نقطة في الساعة 09:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح“جيروم باول” أنه يتوقع هو وصناع السياسات أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي تأثيرات الجائحة، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي، التي تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين بنسبة 56.8% خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس 2024، مقارنة بـ 41.5% قبل يوم واحد.

أرقام