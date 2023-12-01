عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي الجمعة، أن البنك ليس مستعدًا للنظر في خفض تكاليف الاقتراض حاليًا، لكنه سيبحث المسألة في وقت ما خلال عام 2024.
وقال“فرانسوا فيليروي دي جالو” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي:“باستثناء الصدمات الخارجية، فإن رفع أسعار الفائدة قد انتهى حاليًا، وقد تطرح مسألة الخفض عندما يحين الوقت خلال عام 2024”.
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واستطرد“فيليروي”:“بيانات منطقة اليورو التي صدرت الخميس، والتي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في نمو أسعار المستهلكين، تظهر أن عملية تباطؤ التضخم أسرع حتى من المتوقع، وخاصة في الخدمات”، بحسب“بلومبرج”.
وأضاف“فيليروي”، أنه قد يستغرق الأمر بضعة أشهر من التوقف عند السياسة المقيدة، لدعم توقعات صناع السياسات بعودة التضخم نحو 2% بحلول عام 2025 على أبعد تقدير، ما لم تحدث صدمات خارجية.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات أولية أمس الخميس، تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 2.7%.
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