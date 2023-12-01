عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي الجمعة، أن البنك ليس مستعدًا للنظر في خفض تكاليف الاقتراض حاليًا، لكنه سيبحث المسألة في وقت ما خلال عام 2024.

وقال“فرانسوا فيليروي دي جالو” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي:“باستثناء الصدمات الخارجية، فإن رفع أسعار الفائدة قد انتهى حاليًا، وقد تطرح مسألة الخفض عندما يحين الوقت خلال عام 2024”.

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واستطرد“فيليروي”:“بيانات منطقة اليورو التي صدرت الخميس، والتي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في نمو أسعار المستهلكين، تظهر أن عملية تباطؤ التضخم أسرع حتى من المتوقع، وخاصة في الخدمات”، بحسب“بلومبرج”.

وأضاف“فيليروي”، أنه قد يستغرق الأمر بضعة أشهر من التوقف عند السياسة المقيدة، لدعم توقعات صناع السياسات بعودة التضخم نحو 2% بحلول عام 2025 على أبعد تقدير، ما لم تحدث صدمات خارجية.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات أولية أمس الخميس، تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 2.7%.

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